Αλεξάνδρα Νίκα: Η εξομολόγηση για την αποβολή και το συγκινητικό μήνυμα – “Τίποτα δεν είναι δεδομένο”

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης η Αλεξάνδρα Νίκα, δύο ημέρες μετά τη βάφτιση του μονάκριβου γιου της που έχει αποκτήσει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες από το μυστήριο που έγινε στο Αγράρι της Μυκόνου και παράλληλα αποκάλυψε ότι ήταν ξανά έγκυος αλλά έχασε το μωράκι που κυοφορούσε.

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας.

Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο… η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο», έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Νίκα.

