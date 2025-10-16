Αλέκος Συσσοβίτης: «Η μητέρα μου αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα από μικρή ηλικία»

Μία εκ βαθέων εξομολόγηση για τη μητέρα του έκανε ο ηθοποιός Αλέκος Συσσοβίτης μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ.

Όπως αποκάλυψε η μητέρα του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα από μικρή ηλικία και παράλληλα αποκάλυψε τις σημαντικές αξίες που του κληροδότησαν οι γονείς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι σημαντικότερες αξίες που πήρα από τους γονείς μου είναι αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια, περηφάνια, εργατικότητα, υψηλό ηθικό, να μη λυγίζεις στη ζωή και να είσαι πάντα μάχιμος στην πρώτη γραμμή. Αυτά είναι τα υλικά που κρατάω έντονα από τους δικούς μου. Οι γονείς μου μεγάλωσαν μέσα στον πόλεμο. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ και χρέωναν στους δικούς τους γονείς αυτά που τους συνέβαιναν, το γνωστό μοτίβο.

Ήταν περήφανοι άνθρωποι, καθαροί, λαϊκοί. Γνωρίστηκαν στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν από την Ήπειρο και η μάνα μου Πόντια, από την Κοζάνη. Δούλευαν στην Αθήνα και μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν το σόι της μητέρας μου. Εκεί γεννήθηκα. Η μάνα μου ήταν ψυχοκόρη. Όταν ήταν 9 χρόνων, την πήρε ο παππούς μου από το ορφανοτροφείο και την έβαλε ψυχοκόρη σε ένα σπίτι στη Φιλοθέη για να τη σώσει. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή πριν από 20 χρόνια και η μητέρα μου πριν από 12»,ανέφερε ο αγαπημένος ηθοποιός.

«Δημιουργήθηκε χρονική σύγχυση, όπως το διατύπωσα στην τελευταία μου τηλεοπτική συνέντευξη. Η μητέρα μου από νεαρή ηλικία είχε ψυχολογικά προβλήματα και εγώ όμως ήμουν πολύ μικρός τότε. Τα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς μαζί της από 8 – 10 χρόνων. Όταν πέθανε, είχε Αλτσχάιμερ. Τότε είχα βάλει μια γυναίκα να είναι μαζί της 24 ώρες γιατί δούλευα στην Αθήνα. Ανεβοκατέβαινα στη Θεσσαλονίκη συχνά για να βλέπω πώς είναι. Ήμουν ο τελευταίος που ξέχασε», συμπλήρωσε ο Αλέκος Συσσοβίτης.