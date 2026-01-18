Eurovision 2026: Αυτά είναι τα υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πριν την επόμενη διαδικασία επιλογής
Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 παρουσιάστηκαν μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», με οικοδεσπότες την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.
Η αρχή έγινε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, όταν προβλήθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, επίσης στις 17:00, με τη μετάδοση των 14 συμμετοχών του Β’ Ημιτελικού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πριν την επόμενη διαδικασία επιλογής.
Τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού
- «AGAPI», RIKKI
2. «Back in the game», GARVIN
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «mad about it», D3lta
6. «Αστείο», ZAF
7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
8. «You Are The Fire», Stella Kay
9. «Anatello», TIANORA
10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
11. «Set Everything On Fire», BASILICA
12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
