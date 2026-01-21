Akylas: Γιατί οι συγγενείς του ντρέπονται γι αυτόν – Η στιγμή που απάντησε με φούξια φούστα

Ο Akylas με το τραγούδι “Ferto” κατάφερε να γίνει το απόλυτο φαβορί μεταξύ των υπόλοιπων τραγουδιών της Ελλάδας για την Eurovision 2026. Το τραγούδι έχει καταφέρει ήδη να γίνει viral στα social media, ενώ eurofans τόσο από την Ελλάδα όσο και από όλο τον κόσμο λικνίζονται ασταμάτητα στους ρυθμούς του.

Ακούστε παρακάτω το τραγούδι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγα λόγια για την ζωή του και την ενασχόληση με την μουσική

Αν και δεν έχει κλείσει καν ακόμη τα 26 έτη, ο Akylas αργά και σταθερά εδώ και πολλά χρόνια χτίζει την δική του καριέρα στο χώρο της μουσικής. Από μικρή ηλικία είχε δείξει το ενδιαφέρον και την κλίση του στην μουσική, γι αυτό και φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Έχοντας «καλλιτεχνική φλέβα» ασχολήθηκε και με θεατρικά εργαστήρια, γεγονός το οποίο τον «ξεκλείδωσε» ακόμη περισσότερο επάνω στη σκηνή.

Το 2021 δήλωσε συμμετοχή στην 8η σεζόν του “The Voice” και κατάφερε να φτάσει μέχρι τα lives όντας μέλος της ομάδας του Πάνου Μουζουράκη. Γενικότερα πρόκειται για έναν καλλιτέχνη με επιρροές από όλο τον κόσμο, ενώ το γεγονός ότι εργάστηκε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια της AIDA τον βοήθησε να αναπτύξει το δικό του προσωπικό στυλ γνωρίζοντας διαφορετικές κουλτούρες και ταξιδεύοντας κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο.

Το 2023 ο Akylas είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο antivirus, μέσω της οποίας είχε αναλύσει διάφορες πτυχές τόσο της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής του ζωής. Μεταξύ άλλων είχε αποκαλύψει ότι λόγω των στιλιστικών επιλογών του έχει κριθεί με αρνητικό τρόπο, ενώ δεν δίστασε να εκμυστηρευτεί ότι όταν ξεκίνησε να ανεβάζει βίντεο στο TikTok, συγγενείς του του ζήτησαν να μην τα κοινοποιεί, καθώς τους ντροπιάζει.

Χαρακτηριστικά ο Akylas είχε αναφέρει: “Το να είσαι queer καλλιτέχνης στην Ελλάδα, σημαίνει σίγουρα λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Όπως επαγγελματικά έτσι και καλλιτεχνικά υπάρχουν δυσκολίες. Έχω δυσκολευτεί πολλές φορές στο παρελθόν να εκφράσω αυτό που νιώθω, επειδή μου έχει φυτευτεί η τάση να το κατευνάζω, να το κάνω πιο αποδεκτό στον κόσμο. Ο κόσμος ακόμα ασχολείται με το χρώμα του μαλλιού σου, ποιον έχεις δίπλα σου και πόσα σκουλαρίκια φοράς. Τις περισσότερες φορές κρίνομαι για τις στιλιστικές μου επιλογές, παρά για τη μουσική μου. Όταν ξεκίνησα να ανεβάζω video στο TikTok βρήκα απέναντι μου πολλούς συγγενείς που είπαν να σταματήσω, να το μετριάσω, γιατί τους ντροπιάζω. «Να πάνε να γαμηθούν» είπα και στο πρώτο μου live στην Αθήνα βγήκα”.