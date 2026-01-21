Akylas: “Να πάνε να γ@μηθούν” – Η δήλωση-σοκ του τραγουδιστή που έγινε viral

Ο Akylas αναμφίβολα αποτελεί φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026, με το τραγούδι του να μετρά ήδη εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube. Μάλιστα, ο νεαρός τραγουδιστής φανερά συγκινημένος από την απήχηση που έχει το τραγούδι του με τίτλο “Ferto” δημοσίευσε μία φωτογραφία του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στην οποία ποζάρει δακρυσμένος και γράφει “Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει”.

Το φαινόμενο “Akylas” αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο καλλιτέχνη ο οποίος έχει χτίσει γερές βάσεις όσον αφορά την ταυτότητά του στον χώρο της μουσικής κι αναμφίβολα καταφέρνει να ξεχωρίζει σε κάθε του εμφάνιση. Από την συμμετοχή του το 2021 στην 8η σεζόν του “The Voice” κατάφερε μεταξύ άλλων να κεντρίσει το ενδιαφέρον κι έκτοτε συνέχισε να δουλεύει σκληρά για την μεγάλη του αγάπη, που δεν είναι άλλη από την μουσική.

Λίγα χρόνια πριν σε συνέντευξή του είχε μιλήσει για τα συναισθήματά του και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια της καριέρας του, λόγω του ότι είναι queer καλλιτέχνης στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων είχε πει ότι του έχει στοιχίσει σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ παράλληλα ο Akylas είπε ότι στο παρελθόν έχει δυσκολευτεί προκειμένου να κατευνάσει αυτό που ένιωθε.

Χαρακτηριστικά μιλώντας στο Antivirus είπε: “Το να είσαι queer καλλιτέχνης στην Ελλάδα, σημαίνει σίγουρα λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Όπως επαγγελματικά έτσι και καλλιτεχνικά υπάρχουν δυσκολίες. Έχω δυσκολευτεί πολλές φορές στο παρελθόν να εκφράσω αυτό που νιώθω, επειδή μου έχει φυτευτεί η τάση να το κατευνάζω, να το κάνω πιο αποδεκτό στον κόσμο. Ο κόσμος ακόμα ασχολείται με το χρώμα του μαλλιού σου, ποιον έχεις δίπλα σου και πόσα σκουλαρίκια φοράς”.

“Τις περισσότερες φορές κρίνομαι για τις στιλιστικές μου επιλογές, παρά για τη μουσική μου. Όταν ξεκίνησα να ανεβάζω video στο TikTok βρήκα απέναντι μου πολλούς συγγενείς που είπαν να σταματήσω, να το μετριάσω, γιατί τους ντροπιάζω. «Να πάνε να γ@μηθούν» είπα και στο πρώτο μου live στην Αθήνα βγήκα με φούξια τούλινη φούστα. Η ελευθερία που ένιωσα δεν περιγράφεται!”, είπε κλείνοντας ο Akylas.