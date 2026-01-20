Akylas: Ο πατέρας του μιλάει για πρώτη φορά – «Περάσαμε δυσκολίες γιατί είμαι ανάπηρος»

Ο Akylas αποτελεί αδιαμφισβήτητα το πρόσωπο των ημερών για την εγχώρια μουσική σκηνή, καθώς το κομμάτι του με τίτλο «Ferto» έχει εξελιχθεί στο απόλυτο φαβορί για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Η ανταπόκριση του κοινού είναι πρωτοφανής, με το τραγούδι του να κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να καταγράφει μια εντυπωσιακή πορεία στο YouTube, όπου μέσα σε μόλις λίγα εικοσιτετράωρα από την επίσημη κυκλοφορία του ξεπέρασε το ορόσημο των 500.000 προβολών.

Μιλώντας για πρώτη φορά στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο πατέρας του καλλιτέχνη, Βασίλης Μυτιληναίος, προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής που έχει συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό.

Ο ίδιος αποκάλυψε τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια, σημειώνοντας πως η δική του αναπηρία αποτέλεσε έναν επιπλέον παράγοντα πίεσης στην καθημερινότητά τους.

Όλα όσα δήλωσε ο πατέρας του Akyla

«Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Το ήλπιζα μάλλον, αλλά δεν το περίμενα. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια, είναι μόνος του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα.

Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία, δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μια αναπηρία. Και σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει κι αυτό, γιατί ήθελε περισσότερα απ’ τη ζωή του, περισσότερα απ’ τον πατέρα του, περισσότερα απ’ την οικογένειά του. Σίγουρα εκφράζει κι αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία όλη, ζητάμε συνεχώς. Το κάνω κι εγώ, όλοι ζητάμε.

Ο Ακύλας είναι συγκινημένος. Για να σου πω την αλήθεια, τον παρακολουθώ απ’ τα social, δεν μπόρεσα να τον βρω στο τηλέφωνο. Μου ‘στειλε κάτι καρδούλες, από χθες δεν τον βρίσκω. “Πετάει” κι αυτός τώρα», ανέφερε στην εκπομπή ο πατέρας του Akyla.

