Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: “Στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία – Δεν βάζει την παράταξη μπροστά”

Απάντηση στην κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία και στην ίδια έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Συγκεκριμένα, η κ. Μπακογιάννη μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, είπε ο στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.

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«Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε» είπε χαρακτηριστικά η πρώην υπουργός.

Όσον αφορά την κατηγορία του πρώην πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ το 2009, η κ. Μπακογιάννη είπε «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό».

Στην ερώτηση, αν ήταν λάθος η επάνοδος Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε «το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».

Αντίθετα για τον Κώστα Καραμανλή η κυρία Μπακογιάννη εκτίμησε ότι δεν θα βλάψει την παράταξη, «είναι βαθιά παραταξιακός, και λόγω ονόματος. Δε θα πάει ποτέ εναντίον της παράταξης».

Όσον αφορά, δε, τον Αλέξη Τσίπρα, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά, που θα του υποσχεθεί. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες. Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της Αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας είναι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση, από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, γι’ αυτό θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Είναι καλός στην επικοινωνία».