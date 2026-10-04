Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου

Τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου αποκάλυψε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι έχουν πάψει να είναι ζευγάρι εδώ και κάποιο διάστημα, διευκρινίζοντας πως η σχέση τους παραμένει καλή.

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Η αποκάλυψη για τον χωρισμό

«Και με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά», δήλωσε.

Εξηγώντας πώς αντιμετωπίζει αυτή την αλλαγή, σημείωσε ότι ένας χωρισμός μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία όταν κάποιος έχει μετανιώσει για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή του.

Στη δική τους περίπτωση, τόνισε ότι κανένας από τους δύο δεν μετανιώνει για όσα έζησαν μαζί. Όπως εξήγησε, εξακολουθούν να εκτιμούν, να σέβονται και να αγαπούν ο ένας τον άλλον, παραμένοντας διαθέσιμοι να στηρίξουν ο ένας τον άλλον σε ό,τι χρειαστεί.

Οι αλλαγές στην προσωπική του ζωή

Παράλληλοα, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναφέρθηκε και στην απώλεια του πατέρα του, χαρακτηρίζοντας τις αλλαγές που βιώνει κοσμογονικές.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το ισχυρό δέσιμο μαζί του και τη δυσκολία να διαχειριστεί την απουσία του.