3+1 έξυπνοι τρόποι για δροσερό σπίτι το καλοκαίρι χωρίς να δουλεύει συνέχεια το κλιματιστικό

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απαιτητικό, ειδικά τις ημέρες του καύσωνα. Πολλοί καταφεύγουν στο κλιματιστικό για ώρες, όμως αυτό δεν είναι πάντα η πιο οικονομική λύση.

Υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να μειώσουν αισθητά τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος.

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1. Κλείστε παντζούρια και κουρτίνες τις πιο ζεστές ώρες

Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, όμως είναι από τις πιο αποτελεσματικές κινήσεις.

Από τις 11:00 το πρωί έως αργά το απόγευμα, ο ήλιος που χτυπά τα παράθυρα αυξάνει σημαντικά τη θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους. Κρατώντας κλειστά τα παντζούρια ή χρησιμοποιώντας χοντρές κουρτίνες, περιορίζεται η θερμότητα που εισέρχεται στο σπίτι.

Η διαφορά μπορεί να είναι αισθητή, ειδικά σε διαμερίσματα με νότιο ή δυτικό προσανατολισμό.

2. Αερίστε το σπίτι μόνο όταν πέσει η θερμοκρασία

Αν ανοίγετε τα παράθυρα το μεσημέρι, πιθανότατα κάνετε το αντίθετο από αυτό που θέλετε.

Ο καλύτερος χρόνος για φυσικό αερισμό είναι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν ο εξωτερικός αέρας είναι πιο δροσερός. Αν δημιουργήσετε διαμπερή αερισμό ανοίγοντας παράθυρα σε διαφορετικές πλευρές του σπιτιού, ο ζεστός αέρας απομακρύνεται πολύ πιο γρήγορα.

3. Μην αφήνετε συσκευές να ανεβάζουν τη θερμοκρασία

Ο φούρνος, η ηλεκτρική κουζίνα, ακόμη και οι παλιές λάμπες πυρακτώσεως παράγουν σημαντική θερμότητα.

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Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες προτιμήστε:

ελαφριά γεύματα που δεν απαιτούν πολύ μαγείρεμα,

χρήση φούρνου μόνο το βράδυ,

φωτισμό LED, ο οποίος εκπέμπει πολύ λιγότερη θερμότητα.

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά μέσα στο σπίτι.

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+1. Χρησιμοποιήστε σωστά το κλιματιστικό

Το air condition δεν χρειάζεται να λειτουργεί στους 20°C για να δροσίσει αποτελεσματικά έναν χώρο.

Οι ειδικοί προτείνουν θερμοκρασία μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου, ώστε να επιτυγχάνεται καλή ψύξη χωρίς υπερβολική κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων βοηθά τη συσκευή να λειτουργεί πιο αποδοτικά και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

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Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι

Πολλοί ανοίγουν συνεχώς πόρτες και παράθυρα ενώ το κλιματιστικό λειτουργεί.

Έτσι, ο ζεστός αέρας εισέρχεται διαρκώς στον χώρο, με αποτέλεσμα η συσκευή να δουλεύει περισσότερο και να καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια χωρίς ουσιαστικό όφελος.

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Δεν χρειάζονται ακριβές παρεμβάσεις για να γίνει ένα σπίτι πιο δροσερό το καλοκαίρι. Με σωστή σκίαση, έξυπνο αερισμό, περιορισμό των πηγών θερμότητας και ορθολογική χρήση του κλιματιστικού, μπορείτε να βελτιώσετε αισθητά την αίσθηση δροσιάς και ταυτόχρονα να εξοικονομήσετε χρήματα από τον λογαριασμό του ρεύματος.