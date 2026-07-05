Οι σκύλοι καταλαβαίνουν πραγματικά τα συναισθήματά μας; Τι λέει η επιστήμη

Όσοι ζουν με έναν σκύλο έχουν πιθανότατα βιώσει το ίδιο σκηνικό: επιστρέφουν σπίτι κουρασμένοι ή στεναχωρημένοι και ο τετράποδος φίλος τους σπεύδει να τους πλησιάσει, να ακουμπήσει το κεφάλι του πάνω τους ή να μείνει διακριτικά δίπλα τους. Αντίστοιχα, όταν υπάρχει χαρά και ενθουσιασμός, ο σκύλος δείχνει συχνά πιο ζωηρός και παιχνιδιάρης.

Πρόκειται όμως για σύμπτωση ή οι σκύλοι μπορούν πραγματικά να αντιληφθούν τα ανθρώπινα συναισθήματα;

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Η επιστήμη λέει «ναι», αλλά με μία σημαντική διευκρίνιση

Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι σκύλοι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη συναισθηματική μας κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοούν τα συναισθήματα με τον ίδιο τρόπο που τα αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος, όμως μπορούν να «διαβάζουν» αποτελεσματικά τα σημάδια που εκπέμπουμε.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biology Letters από ερευνητές των Πανεπιστημίων Lincoln, São Paulo και Porto έδειξε ότι οι σκύλοι μπορούν να συνδυάζουν εκφράσεις προσώπου και τόνο φωνής, διακρίνοντας αν ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος ή θυμωμένος. Οι επιστήμονες χαρακτήρισαν την ικανότητα αυτή ως μια μορφή αναγνώρισης συναισθημάτων μεταξύ διαφορετικών ειδών.

Δεν διαβάζουν μόνο το πρόσωπό μας

Οι σκύλοι αξιοποιούν πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες φανταζόμαστε.

Παρατηρούν:

τις εκφράσεις του προσώπου,

τον τόνο και την ένταση της φωνής,

τη στάση του σώματος,

τις κινήσεις μας,

ακόμη και τις οσμές που αλλάζουν όταν βιώνουμε έντονο στρες.

Μάλιστα, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ακόμη και η μυρωδιά του ανθρώπινου στρες επηρεάζει τη συμπεριφορά των σκύλων, κάνοντάς τους πιο επιφυλακτικούς και λιγότερο αισιόδοξους στις επιλογές τους.

Καταλαβαίνουν πότε είμαστε στεναχωρημένοι;

Τα στοιχεία δείχνουν πως ναι.

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Σε μελέτες όπου οι ιδιοκτήτες εξέφραζαν πραγματικά συναισθήματα λύπης, οι σκύλοι άλλαζαν τη συμπεριφορά τους. Άλλοι πλησίαζαν περισσότερο τον άνθρωπό τους, ενώ άλλοι παρέμεναν διακριτικά κοντά του και παρακολουθούσαν πιο προσεκτικά τις κινήσεις του.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι σκύλοι νιώθουν «ενσυναίσθηση» όπως οι άνθρωποι. Πιθανότερο είναι να αντιλαμβάνονται ότι κάτι έχει αλλάξει στη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου και να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.

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Γιατί έχουν αυτή την ικανότητα;

Η απάντηση βρίσκεται στην εξέλιξη.

Οι σκύλοι συνυπάρχουν με τον άνθρωπο εδώ και περίπου 15.000 έως 30.000 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς συμβίωσης εξελίχθηκαν ώστε να παρατηρούν με μεγάλη ακρίβεια τη συμπεριφορά μας, καθώς αυτό αύξανε τις πιθανότητες επιβίωσης και συνεργασίας μαζί μας.

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Για πολλούς επιστήμονες, οι σκύλοι αποτελούν σήμερα το ζώο που έχει εξελιχθεί περισσότερο ώστε να κατανοεί τα ανθρώπινα κοινωνικά σήματα.

Τελικά, νιώθουν όταν είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι;

Η σημερινή επιστημονική γνώση δείχνει ότι οι σκύλοι δεν «διαβάζουν το μυαλό» μας. Ωστόσο, αναγνωρίζουν με εντυπωσιακή ακρίβεια τα συναισθηματικά μηνύματα που εκπέμπουμε μέσα από το πρόσωπο, τη φωνή, τη στάση του σώματος και ακόμη και τη μυρωδιά μας.

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Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές μοιάζουν να γνωρίζουν ακριβώς πότε χρειαζόμαστε παρέα, ένα παιχνίδι ή απλώς να καθίσουν σιωπηλά δίπλα μας.

Πηγές