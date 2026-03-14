ΥΠΟΙΚ: Μέχρι 30 Απριλίου οι αιτήσεις για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο
Πήραν ενάμιση μήνα παράταση
Μέχρι τις 30 Απριλίου 2026 παίρνει παράταση η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, ανακοίνωσε σήμερα (14.3.2026) το υπουργείο Οικονομικών.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για παραχώρηση τμήματος αιγιαλού ή παραλίας, έληγε αύριο, Κυριακή 15 Μαρτίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
