Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο μετά την συμφωνία Ιράν – Ισραήλ – Παραμένει ο κίνδυνος στη Μέση Ανατολή

Πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των εχθροπραξιών Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχώρησε προς τα 93 δολάρια το βαρέλι, αφού είχε κλείσει με οριακά κέρδη τη Δευτέρα, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματευόταν γύρω στα 90 δολάρια. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα τηρεί προς το παρόν την κατάπαυση του πυρός απέναντι στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα απαντήσει εάν η Τεχεράνη προχωρήσει σε νέα επίθεση. Αντίστοιχα μηνύματα μετέδωσαν και ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

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Η πρόσφατη αναζωπύρωση των συγκρούσεων έθεσε σε κίνδυνο τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναγκάζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρέμβει ζητώντας αποκλιμάκωση της έντασης.

Παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, η κατάσταση στην ενεργειακή αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά εξαιτίας του διπλού αποκλεισμού που διατηρούν τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσιγκτον, περιορίζοντας δραστικά τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, καυσίμων και φυσικού αερίου προς τις διεθνείς αγορές.

Ένδειξη ότι οι κίνδυνοι στην περιοχή δεν έχουν εκλείψει αποτέλεσε το περιστατικό της Δευτέρας στον Κόλπο του Ομάν, όπου άδειο πετρελαιοφόρο ακινητοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις αφού παραβίασε τον αποκλεισμό επιχειρώντας να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε «ύποπτο εναέριο στόχο» που προερχόταν από την Υεμένη, υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.

Νέες δηλώσεις Τραμπ

Αργά τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν να ανακηρύξουν «πλήρη νίκη» στον πόλεμο με το Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Μιλώντας σε διαδικτυακή πολιτική εκδήλωση των Ρεπουμπλικανών της Νότιας Καρολίνας, υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και επανέλαβε την εκτίμησή του ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση.

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Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η πλήρης αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών δεν αναμένεται να είναι άμεση.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν σημαντικές τεχνικές και επιχειρησιακές προκλήσεις πριν επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, η επανεκκίνηση κοιτασμάτων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και οι εκτεταμένες επισκευές σε ενεργειακές υποδομές που υπέστησαν ζημιές από πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις.

Ο επικεφαλής έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Enverus, Αλ Σαλαζάρ, σημείωσε ότι η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τις καθημερινές εξελίξεις και τις πολιτικές δηλώσεις.

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Όπως ανέφερε, οι τιμές παραμένουν «αιχμάλωτες των πρωτοσέλιδων», προσθέτοντας ότι για να αποτυπωθεί πλήρως η στενότητα των παγκόσμιων αποθεμάτων, το πετρέλαιο θα έπρεπε να διαπραγματεύεται σταθερά σε επίπεδα άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι.