WSJ: Εφιαλτική πρόβλεψη για το πετρέλαιο – Μπορεί να ξεπεράσει τα 180 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί στις αγορές της Ασίας, μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι θεωρείται.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% στα 105,88 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Είχε πλησιάσει την προηγουμένη ως και τα 120 δολάρια.

Παράλληλα, αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια το βαρέλι.

Οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού «ηρέμησαν» την αγορά, όπως εκτίμησε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management — την ώρα που ο πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται.

Προβλέψεις-σοκ για 180 δολάρια το βαρέλι

Εν τω μεταξύ, παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι, αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν συνεχιστούν και διαρκούν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

«Η Σαουδική Αραβία γενικά δεν επιθυμεί πολύ γρήγορες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, γιατί αυτό δημιουργεί μακροπρόθεσμη αστάθεια στην αγορά», δήλωσε ο Umer Karim, αναλυτής σαουδαραβικής εξωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικής στο Κέντρο Έρευνας και Ισλαμικών Σπουδών King Faisal.

«Για τους Σαουδάραβες, η ιδανική εξίσωση είναι μια σχετικά μέτρια αύξηση τιμών ενώ το μερίδιο αγοράς τους παραμένει σταθερό» πρόσθεσε.

Πάντως, η Saudi Aramco, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας που διαχειρίζεται την παραγωγή, τις πωλήσεις και την τιμολόγηση, αρνήθηκε να σχολιάσει αυτά τα σενάρια.