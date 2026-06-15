Τροχαίο τα ξημερώματα επί της Καλλιρόης – ΙΧ εξετράπη της πορείας του, δείτε το βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, λίγο πριν στρίψει στην Καλλιρρόης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

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Τα αποκλειστικά πλάνα του DEBATER καταγράφουν το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα επί της Καλλιρόης, με εμφανείς ζημιές στο μπροστινό μέρος και τον προφυλακτήρα να έχει αποκολληθεί από τη σύγκρουση.

Ο οδηγός, εμφανώς ταραγμένος, βρισκόταν καθισμένος στην άκρη του δρόμου μετά το συμβάν χωρίς να έχει τραυματιστεί, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη διαχείριση της κατάστασης και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για λίγα λεπτά, μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα και να καθαριστεί το οδόστρωμα. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.