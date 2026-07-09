Metlen – Όμιλος Τσάκου: Επόμενο βήμα στη συμφωνία για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ

Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους μέσω της εισόδου της METLEN σε υφιστάμενη εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) του Ομίλου Τσάκου, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής συμφωνίας των δύο εταιρειών για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, η εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία η METLEN εισήλθε και συμμετέχει με ποσοστό 40%, αναλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία (energy management) και εμπορική διαχείριση του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh, στη Στερεά Ελλάδα.

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Η συμμετοχή της METLEN στην κοινή, πλέον, εταιρεία ειδικού σκοπού σηματοδοτεί τη μετάβαση της συνεργασίας στο στάδιο της υλοποίησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έναρξη των επόμενων φάσεων ανάπτυξης και κατασκευής της επένδυσης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, δήλωσε: «Η επισφράγιση της έναρξης της συνεργασίας μας μέσω της κοινής πλέον εταιρείας ειδικού σκοπού με τον Όμιλο Τσάκου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην πορεία υλοποίησης μιας ιδιαίτερα σημαντικής επένδυσης για την ελληνική ενεργειακή αγορά. Τα μεγάλης κλίμακας υβριδικά έργα, που συνδυάζουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με αποθήκευση, αποτελούν τον πυρήνα του νέου ενεργειακού συστήματος. Η METLEN διαθέτει την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία να υλοποιεί έργα αυτής της πολυπλοκότητας και παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενεργειακών υποδομών που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, την ευελιξία των δικτύων και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Ο Νίκος Τσάκος, CEO της TEN Ltd., από πλευράς του σημείωσε: «Η συνεργασία μας με τη METLEN βασίζεται σε μια κοινή φιλοσοφία και σε κοινές αξίες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας και μετάλλων διεθνώς, με ισχυρή παρουσία και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος και την αξιοπιστία της. Πιστεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, στη συνέπεια και στο κοινό όραμα. Η σύσταση της κοινής μας εταιρείας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και θέτει τις βάσεις για την επιτυχή υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου για την ελληνική ενεργειακή αγορά».

Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ιδρυτής του Ομίλου Τσάκος, ανέφερε: «Για τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και τη METLEN υπάρχει βαθιά εκτίμηση και θαυμασμός. Είναι μια εταιρεία που ξεχωρίζει για τον επαγγελματισμό της και τις επιδόσεις της, πάντα με στόχο την αριστεία. Είμαι αισιόδοξος ότι, με αυτή τη συνεργασία, θα προχωρήσουμε μπροστά με δύναμη και θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα μαζί».

Για τη METLEN, το έργο αποτελεί στρατηγική επένδυση που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας νέας γενιάς, συνδυάζοντας παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, η εταιρεία αναλαμβάνει τόσο την κατασκευή όσο και την ενεργειακή και εμπορική διαχείριση της μονάδας, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη σύνθετων υβριδικών ενεργειακών έργων.