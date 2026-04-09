Σε άνοδο ξανά το πετρέλαιο με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Σε ανοδική τροχιά κινείται και πάλι το πετρέλαιο, καθώς η εκεχειρία δύο εβδομάδων στη Μέση Ανατολή είναι στην “κόψη του ξυραφιού”.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει και οι μετοχές έχουν υποχωρήσει λόγω φόβων για την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο. Επίσης, τις τελευταίες δύο ώρες, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ σε απάντηση στις «παραβιάσεις της εκεχειρίας».

Οι φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας και το αργό πετρέλαιο που παραμένει “κολλημένο” στο Στενό του Ορμούζ οδήγησαν το West Texas Intermediate σε άνοδο περίπου 3% σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9/4, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 16% την προηγούμενη ημέρα. Την ίδια ώρα, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 2% μετά από πτώση 13%.

Επίσης, στην αρχή των συναλλαγών στην Ασία, το Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ, η Σαγκάη, το Σίδνεϊ, η Σιγκαπούρη, η Σεούλ και η Ταϊπέι, οι μετοχές κατέγραψαν οριακή πτώση, ενώ ο χρυσός υποχώρησε στα 4.712 δολάρια ανά ουγγιά.