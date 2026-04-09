Υπό κατάρρευση η εκεχειρία λόγω Λιβάνου, αδιάκοποι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ – Με ρουκέτες “απάντησε” η Χεζμπολάχ

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία που συμφώνησαν μέσω Πακιστάν οι ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς το Ισραήλ εξακολουθεί να βομβαρδίζει τον Λίβανο.

Ως «απάντηση», το Ιράν μπλόκαρε ξανά την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως όσα πλοία επιχειρήσουν να περάσουν από την περιοχή, θα καταστραφούν.

Από την πλευρά του, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσεότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η προετοιμασία για τη συνάντηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που προγραμματίζεται για το Μεγάλο Σάββατο στο Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ξανά αιχμές κατά των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ για τη μη εμπλοκή τους στην επιχείρηση «απελευθέρωσης» των Στενών του Ορμούζ.

Τραμπ: «Το πιστολίδι θα ξεκινήσει» αν δεν εφαρμοστεί η εκεχειρία

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα καταδίωξη και καταστροφή ενός ήδη ουσιαστικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι «Πυροβολισμοί» ξεκινούν, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρά όλη την ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου – ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ και, το Στενό του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος Στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη Κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!» έγραψε τα ξημερώματα της Πέμπτης 9/4 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφορές για νέους βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Το Al Jazeera μεταδίδει πως βρίσκεται σε εξέλιξη νέα ισραηλινλή επιδρομή στην πόλη Χαρούφ του Λιβάνου.

Νωρίτερα, σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτες ενεργοποιήθηκαν στην βόρεια συνοριακή κοινότητα Αβίβιμ, καθώς η Χεζμπολάχ φαίνεται να εξαπολύει μια ακόμη επίθεση από τον κοντινό Λίβανο.

Η Χεζμπολαχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός».

Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30».

Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες, έπειτα από 39 ημέρες του πολέμου που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Δύο αργίες στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες εκεχειρίας ανάμεσα σε Ιράν κα ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν κήρυξαν διήμερη αργία στο Ισλαμαμπάντ από σήμερα, παραμονή των συνομιλιών που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στην πρωτεύουσα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες και σχεδιάζουν να αρχίσουν αύριο Παρασκευή διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί μακροπρόθεσμη συμφωνία. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ.

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοίνωσε δυο εναλλακτικές διαδρομές, επικαλούμενο κίνδυνο «ναρκών»

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (…) μέχρι νεοτέρας εντολής, (τα πλοία) πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στο στενό του Ορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has published a statement announcing alternative routes for commercial vessels traveling through the Strait of Hormuz, in order to avoid sea mines deployed during the war with Israel and the United States. “All ships intending to… pic.twitter.com/Vxjlkyzvgl— OSINTdefender (@sentdefender) April 9, 2026

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Ημέρα πένθους κηρύχθηκε στον Λίβανο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις

Ο Λίβανος κήρυξε την Πέμπτη ημέρα πένθους μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 200 ανθρώπους και τραυματίσει περισσότερους από 1.000 σε όλη τη χώρα.

Το γραφείο του πρωθυπουργού της χώρα, Ναουάφ Σαλάμ, ανακοίνωσε ότι συμμετείχε σε διπλωματικές ενέργειες «για την κινητοποίηση όλων των πολιτικών και διπλωματικών πόρων του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή φονική μηχανή».

Οι δημόσιες διοικήσεις θα είναι κλειστές και οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες.

ΓΓ ΟΗΕ: Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο εγείρουν «σοβαρό κίνδυνο» για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή

Τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον Λίβανο χθες Τετάρτη εγείρουν «σοβαρό κίνδυνο» για την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις



Τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον Λίβανο χθες Τετάρτη εγείρουν «σοβαρό κίνδυνο» για την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.



«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, τονίζεται στο κείμενο, που καλεί να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες.



Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο χθες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας· η πολιτική προστασία της χώρας έκανε λόγο για τουλάχιστον 254 νεκρούς. Σε κάθε περίπτωση, ήταν η πιο πολυαίμακτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, που ξανάρχισε τη 2η Μαρτίου.

Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ρούτε: Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε

Νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, αφήνοντας αιχμές για τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο με το Ιράν.

Λίγη ώρα μετά το τετ α τετ με τον Ρούτε, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τη Συμμαχία.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου!!! Πρόεδρος DJT» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ρούτε: Ο Τραμπ είναι «προφανώς απογοητευμένος» από τους Ευρωπαίους συμμάχους

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «σαφώς απογοητευμένος» από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Ουάσινγκτον. 🚨JUST NOW: NATO SecGen Mark Rutte ADMITS that President Trump is right:



"It is TRUE that not all European nations lived up to those commitments. I totally understand he is disappointed about it!"pic.twitter.com/W5hkusT7Xz https://t.co/Jzc96NhSzj— Morse Report (@MorseReport) April 8, 2026

Μιλώντας στο CNN, ο Ρούτε λέει ότι οι συζητήσεις με τον Τραμπ ήταν πολύ ειλικρινείς και ανοιχτές και ότι επεσήμανε στον πρόεδρο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών έχει βοηθήσει.

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ «πέτυχαν κάθε στόχο» στον πόλεμο του Ιράν

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε εκ νέου τους ισχυρισμούς του ότι «έχει επιτύχει κάθε στόχο» που είχε τεθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Achieved every single objective on schedule and exactly as planned from day one.



– Iran's Navy: Destroyed.

– Defense industrial base: Annihilated.

– Nuclear weapon ambitions: Denied.



Iran’s ability to threaten the region has been systematically dismantled. pic.twitter.com/K4NkXIp48m— The White House (@WhiteHouse) April 8, 2026

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το Ναυτικό του Ιράν «καταστράφηκε» μαζί με την αμυντική βιομηχανική βάση της Τεχεράνης «εξαφανίστηκε» και οι πυρηνικές της φιλοδοξίες «απορρίφθηκαν».

«Η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την περιοχή έχει συστηματικά αποδομηθεί», πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.