Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης: Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων – Μέχρι πότε γίνονται οι δηλώσεις ενδιαφέροντος

Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τους φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης, ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο προσκαλεί τους δυνητικούς Παρόχους να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παροχών ΠΠΠ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.proimi.eetaa.gr , που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ. Οι υποψήφιοι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 μ.μ., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, και αφορά περισσότερα από 2.500 παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, οι υπηρεσίες Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης συνιστούν πλέγμα εξατομικευμένων υπηρεσιών, που παρέχονται με βάση την οικογενειοκεντρική προσέγγιση και παρέμβαση, για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των περιορισμών σε παιδιά που εμφανίζουν ή μπορεί να εμφανίσουν αναπτυξιακή διαταραχή ή αναπηρία και την προώθηση των δυνατοτήτων των παιδιών αυτών και της γενικής οικογενειακής ευημερίας.

Για τους δυνητικά ωφελούμενους, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ΠΠΠ έχουν:

α. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά ή/και σε άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εν γένει σε παιδιά ή και σε άτομα με αναπηρία και διαθέτουν πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), η οποία βρίσκεται σε ισχύ ή στην περίπτωση που έχει λήξει, έχουν υποβάλει αίτημα ανανέωσής της πριν τη λήξη της, το οποίο δεν έχει απορριφθεί.

γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

δ. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ε. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά ή/ και σε άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

στ. Τα κέντρα ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής απόφασης των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018 (Β` 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β΄ 4898).

ζ. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Παρόχων

Οι δυνητικοί πάροχοι θα μπορούν να καταχωρήσουν, να επεξεργαστούν και να υποβάλουν την αίτηση τους καθώς και την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία θα αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημα.

Σημειώνεται ότι η Διεπιστημονική Ομάδα θα αποτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον από έξι μέλη και πιο συγκεκριμένα από:

– έναν αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο,

– έναν ψυχολόγο,

– έναν κοινωνικό λειτουργό,

– έναν εργοθεραπευτή,

– έναν λογοθεραπευτή και

– ένα μέλος ειδικοτήτων: φυσικοθεραπευτή ή ειδικού παιδαγωγού ή αποφοίτου τμήματος φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.

Η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας με την κατ’ ελάχιστον ως άνω σύνθεση είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να συμμετέχει ένας πάροχος στο Πρόγραμμα.

Επικουρικά, και επιπλέον των ανωτέρω ειδικοτήτων, μπορούν να συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα άλλοι επαγγελματίες, όπως νοσηλευτές, παιγνιοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί ειδικής φυσικής αγωγής και θεραπευτικής κολύμβησης

Κατ’ εξαίρεση για τους παρόχους που εδρεύουν σε μικρούς νησιωτικούς δήμους (άρθρο 2Α του ν. 3852/2010) και σε Ορεινούς – Μειονεκτικούς Δήμους (άρθρο 209 του ν. 3852/2010) η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο εκ των ειδικοτήτων: αναπτυξιακού παιδιάτρου, παιδοψυχίατρου, παιδονευρολόγου, παιδιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή ή/και ειδικού παιδαγωγού.