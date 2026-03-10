Προ των πυλών το πακέτο μέτρων στήριξης για το νέο κύμα ακρίβειας – Ποια είναι στο “τραπέζι”

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση μέτρων στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νέο κύμα ακρίβειας που ήδη καταγράφεται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Χθες, Δευτέρα 9/3, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο καθώς και του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, από τις Βρυξέλλες μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπουργοί παρέδωσαν στον πρωθυπουργό τις προτάσεις τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις εντός των επόμενων ημερών, αφού επιστρέψει από το Παρίσι.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν άμεσα, με το πακέτο μέτρων να μοιάζει, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, με εκείνο που υιοθετήθηκε κατά την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Όσον αφορά στο πακέτο των μέτρων φέρεται να περιλαμβάνει την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στο σύνολο της αγοράς, το οποίο είχε υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω του ουκρανικού και καταργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον ο μηχανισμός θα είναι πιο στοχευμένος και λειτουργικός, ώστε να περιοριστεί η κερδοσκοπία και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά.

Επίσης, κατά τις ίδιες πηγές, αναμένεται να ανακοινωθούν και μέτρα στήριξης για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, με στόχο να αποτραπεί η μετακύλιση αυξήσεων του ενεργειακού κόστους στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Στις παρεμβάσεις που προτείνονται περιλαμβάνονται η επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, η επιδότηση φυσικού αερίου, το επίδομα ακρίβειας, η αύξηση επιδόματος θέρμανσης και η στήριξη επιχειρήσεων, ενώ όσον αφορά στα περί νέου γύρου Fuel Pass για την ώρα τα σενάρια δεν επιβεβαιώνονται.

Την εικόνα της προσεκτικής αλλά άμεσης αντίδρασης που επιδιώκει η κυβέρνηση περιέγραψε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Mega.

«Δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζουμε έναν “Αρμαγεδδώνα” συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης τόσο στον κορονοϊό όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022 έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από άλλες χώρες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις και θα κινηθούμε γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα» είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Όσον αφορά στις ανατιμήσεις στη βενζίνη και το πετρέλαιο υπογράμμισε ότι «σε αυτό το θέμα θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς όλους όσοι σκέφτονται να αισχροκερδήσουν. Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά». Είπε ακόμη ότι κανείς διεθνώς δεν μπορεί σήμερα να γνωρίζει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του πολέμου.

«Όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης. Από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες ακούγονται διαφορετικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια του φαινομένου. Και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχοι προβληματισμοί, όμως η κρίση κράτησε 12 ημέρες και τα απαισιόδοξα σενάρια ξεφούσκωσαν. Όμως οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο. Μου φαίνεται δύσκολο να μην υπάρξει κάποια επίδραση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, το ζήτημα είναι ποιας τάξεως θα είναι αυτή» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα της κρίσης πραγματοποιούνται καθημερινές συσκέψεις μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, με βασικό στόχο αφενός τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και αφετέρου την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

«Τα συναρμόδια υπουργεία έχουν συνδιαμορφώσει μία δέσμη προτάσεων προς τον πρωθυπουργό, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας», είπε ο κ. Παπασταύρου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «πριν από το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις».

Ο υπουργός σημείωσε ακόμα ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών και στην αποτροπή αδικαιολόγητων αυξήσεων στην αγορά ενέργειας. «Ζούμε σε μια περίοδο που οι κρίσεις είναι μια νέα κανονικότητα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως «έχει την ικανότητα να παίρνει στοχευμένα μέτρα που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που διαμορφώνονται».