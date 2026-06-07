Έρχεται νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών ύψους 480 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

Νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων, μέσω ειδικής πλατφόρμας αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, με στόχο να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για την επιστροφή χιλιάδων κενών κατοικιών στην αγορά.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά ακίνητα που παραμένουν κενά λόγω εκτεταμένων φθορών και ζημιών από την αδυναμία συντήρησης των ιδιοκτητών να χρηματοδοτήσουν τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

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Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψους 480 εκατ. ευρώ, που είναι σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερο από το προηγούμενο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» των 50 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, έχει κι ένα πρόσθετο σκέλος, καθώς όχι μόνο αποσκοπεί στην παροχή ρευστότητας -και μάλιστα σημαντικής- σε ιδιοκτήτες παλαιών και κενών κατοικιών προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες επισκευές και αναβαθμίσεις, αλλά επιπλέον συνδέει τις εργασίες αυτές με την υποχρεωτική ιδιοκατοίκηση ή εκμίσθωση των αναβαθμισμένων κατοικιών.

Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει κληρονομήσει ένα παλιό και κενό σπίτι, αλλά δεν έχει χρήματα να το επισκευάσει ώστε να μείνει ο ίδιος, το πρόγραμμα του προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Αντιστοίχως, αν επιθυμεί, μπορεί να το αξιοποιήσει επενδυτικά αφού το ανακαινίσει, εκμισθώνοντάς το για ελάχιστη περίοδο 5 ετών και με την παράλληλη υποχρέωση της διατήρησης του ενοικίου σταθερού, τουλάχιστον για τα πρώτα 3 χρόνια.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση (86272) των υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, παρέχεται και η ευελιξία διαφοροποίησης της χρήσης του ανακαινισμένου ακινήτου. Επιτρέπεται δηλαδή κάποιος που θα ιδιοκατοικήσει αρχικά στο σπίτι του, στη συνέχεια να το εκμισθώσει μέσω μακροχρόνιας σύμβασης 5 ετών, χωρίς να υποχρεωθεί να επιστρέψει την επιδότηση που έλαβε.

Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα ανακαίνισης κατοικιών που ήδη ιδιοκατοικούνται, αλλά λόγω παλαιότητας δεν καλύπτουν τις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες. Αντιθέτως, αυτό που δεν επιτρέπεται είναι η μεταπώληση της κατοικίας για ελάχιστη περίοδο 5 ετών μετά την ανακαίνιση ή η αξιοποίηση της μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στόχος μέσω της κίνησης αυτής είναι όχι μόνο να αυξηθεί άμεσα η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση, αλλά και αυτές να είναι σαφώς υψηλότερης ποιοτικής στάθμης συγκριτικά με το τι προσφέρεται σήμερα στην αγορά των ενοικιάσεων.

Φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι εφόσον τα ακίνητα που θα «πέσουν» στην αγορά θα είναι αναβαθμισμένα, θα πιέσουν και τα ενοίκια των υπόλοιπων σπιτιών που διατίθενται προς ενοικίαση, ακριβώς επειδή τα περισσότερα εξ αυτών δεν έχουν ανακαινιστεί ουσιαστικά επί δεκαετίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα επιχειρήσει να περιορίσει και το τεράστιο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν κατέρρευσε κάθε είδους συντήρηση, επισκευή ή αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος λόγω της έλλειψης ρευστότητας των νοικοκυριών.

Σε μελέτη που δημοσίευσε για τη στεγαστική κρίση η Εθνική Τράπεζα, είχε υπολογίσει ότι περίπου 250.000 ακίνητα πανελλαδικά κατέστησαν μη κατοικήσιμα ακριβώς λόγω της μεγάλης υποβάθμισης που υπέστησαν εξαιτίας της απουσίας συντηρήσεων και επισκευών. Το απόθεμα αυτό συνεχίζει μέχρι σήμερα να βρίσκεται εκτός αγοράς.