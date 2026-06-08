Εύβοια: Πάνω από 70 μετασεισμοί τη νύχτα, τι λένε οι ειδικοί για τον “χορό” των Ρίχτερ – Σε παλιά σπίτια οι ζημιές

Ομαλά εξελίσσεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια, με τον κρατικό μηχανισμό να παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ.

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Στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/6 καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπι της Εύβοιας

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Κλιμάκιο του ΟΑΣΠ βρίσκεται ήδη στην περιοχή πραγματοποιώντας μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα.

Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, ενώ άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πρόκειται για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας.

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Λέκκας: Είμαστε σε καλό δρόμο

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 8/6 στο ΕΡΤNews, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε πως η εξέλιξη της δραστηριότητας κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, καθώς η εκδήλωση αρκετών σεισμών αντίστοιχου μεγέθους αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης του φαινομένου. «Δεν με ανησύχησε ο τελευταίος σεισμός. Προσωπικά θα ήθελα να γίνουν αρκετές τέτοιες δονήσεις, ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Είμαστε σε καλό δρόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ιστορικά δεδομένα από τις αντίστοιχες σεισμικές εξάρσεις των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των ρηγμάτων της περιοχής, δεν συνηγορούν σε σενάριο ισχυρότερου σεισμού.

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«Τα ρήγματα στην περιοχή δεν είναι μεγάλα. Οι σεισμοί εκεί πολύ σπάνια ξεπερνούν τα 5,3 Ρίχτερ. Θεωρώ ότι θα παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα και ότι όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπενθύμισε ότι παρόμοια φαινόμενα είχαν καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια, με σεισμικές ακολουθίες που διήρκεσαν αρκετές ημέρες. Όπως είπε, το 2024 η δραστηριότητα κράτησε περίπου δέκα ημέρες, ενώ το 2022 διήρκεσε περίπου πέντε ημέρες.

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Όσον αφορά στις ζημιές σε σπίτια, διευκρίνισε ότι δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα σε σύγχρονα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό. Οι φθορές εντοπίζονται κυρίως σε παλαιά πέτρινα ή παραδοσιακά σπίτια σε χωριά της περιοχής.

«Οι ζημιές αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες. Δεν είναι περισσότερα από 15 σπίτια και τα περισσότερα δεν κατοικούνται. Σε τρεις ή τέσσερις περιπτώσεις υπήρχαν ηλικιωμένοι που διέμεναν σε αυτά και για αυτούς βρέθηκαν άμεσα λύσεις», σημείωσε.

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Σύμφωνα με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ «ενδέχεται να αποτελεί τον κύριο σεισμό».

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, με βάση την ανάπτυξη των επικέντρων διαπιστώθηκε ότι «έχουν δραστηριοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της Λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία έχουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα τα εξωτερικά ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού που έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα παραμένουν αδρανή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.