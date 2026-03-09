Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Μέγαρο Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Μέσα στην εβδομάδα οι τελικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Μέγαρο Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Μέσα στην εβδομάδα οι τελικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη προπαρασκευαστική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών για την αντιμετώπιση επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο κ. Μητσοτάκης έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, αλλά δεν αποφασίστηκε κάτι καθώς αύριο θα λείπει στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

