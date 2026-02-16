Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου – Πώς θα επηρεάσει τις πληρωμές η Καθαρά Δευτέρα

Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν πρώτοι χρήματα

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου – Πώς θα επηρεάσει τις πληρωμές η Καθαρά Δευτέρα
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Από τις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να δουν χρήματα στους λογαριασμούς οι πρώτοι δικαιούχοι σχετικά με τις συντάξεις Μαρτίου 2026, οι οποίες θα δοθούν νωρίτερα από την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρoυαρίου.

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις στους μη μισθωτούς των τέως ασφαλιστικών ταμείων:

  • ΟΑΕΕ
  • ΟΓΑ
  • ΕΤΑΑ

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται:

  • Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα.
  • Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί).

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται:

  • Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).
  • Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και εμφανίζονται στα ΑΤΜ από τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Έτσι, όσοι πληρωθούν στις 24 Φεβρουαρίου θα δουν τα χρήματα από το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου, ενώ όσοι πληρωθούν στις 26 Φεβρουαρίου θα τα δουν από το απόγευμα της 25ης Φεβρουαρίου.

