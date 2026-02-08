Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πώς επηρεάζει την καταβολή τους η Καθαρά Δευτέρα

Με βάση το σύστημα καταβολής συντάξεων που εφαρμόζεται από τον e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα.

Ωστόσο, για τον μήνα Μάρτιο και λόγω της ειδικής περίστασης της αργίας της Καθαρά Δευτέρας θα υπάρξουν ορισμένες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των πληρωμών. Ειδικότερα, για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες. Το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, όπως έχει αποφασιστεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους μισθωτούς συνταξιούχους, οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς, θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)

ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Η Καθαρά Δευτέρα φέτος συμπίπτει με τις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα καταβολών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή διατηρείται στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χρήματα των συντάξεων πιστώνονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα ποσά το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή λόγω της Καθαρά Δευτέρας, εκτιμάται ότι θα τα δουν από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.