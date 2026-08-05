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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Δρίγγια Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα (βίντεο)

Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα

Φωτιά στα Δρίγγια Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:58

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 5 Αυγούστου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου, με το 112 να στέλνει και μήνυμα στους κατοίκους για ετοιμότητα για στην περιοχή Δρίγγια.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

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