Φωτιά στα Δρίγγια Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 5 Αυγούστου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου, με το 112 να στέλνει και μήνυμα στους κατοίκους για ετοιμότητα για στην περιοχή Δρίγγια.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 5, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικών οχημάτων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.