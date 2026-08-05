Φωτιά στα Δρίγγια Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα (βίντεο)
Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 5 Αυγούστου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου, με το 112 να στέλνει και μήνυμα στους κατοίκους για ετοιμότητα για στην περιοχή Δρίγγια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpoliceΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026
Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικών οχημάτων.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026
Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.
πηγή στην Google
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