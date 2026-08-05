“Ελευθέριος Βενιζέλος”:  “Πέταξε” τον Ιούλιο η επιβατική κίνηση – Διακινήθηκαν 3,93 εκατ. επιβάτες

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον μήνα Ιούλιο, καταγράφοντας αύξηση 4,7%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, εν μέσω ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,93 εκατ., ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιουλίου 2025 κατά 4,7%. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 3,4% και 5,3%, αντίστοιχα.

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Συνολικά, κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 19,68 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Αναλυτικά, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,7% και 4,4%, αντίστοιχα.

Πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του πρώτου επταμήνου του 2026 ανήλθε σε 165.771, καταγράφοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.