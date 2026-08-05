Κυψέλη: Προθεσμία για την Πέμπτη πήρε ο 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της 38χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, 6 Αυγούστου έλαβε ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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Ο άνδρας παραδέχεται ότι μετέφερε τη σορό της άτυχης γυναίκας μέσα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στο κτίριο της οδού Ευελπίδων, ωστόσο αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρήκε τη 38χρονη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε και, όπως υποστηρίζει, πανικοβλήθηκε. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό σε βαλίτσα και να τη μεταφέρει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου τελικά εντοπίστηκε.

Οι αστυνομικές αρχές, μέσα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, τραπεζικών συναλλαγών και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, κατέληξαν στην ταυτοποίηση του κατηγορουμένου. Οι κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να παραλαμβάνει τη βαλίτσα από το διαμέρισμα όπου διέμενε η Ρος και λίγη ώρα αργότερα να την μεταφέρει πεζός στο εγκαταλελειμμένο συγκρότημα κτιρίων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε η σορός. Παράλληλα, ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες και το κινητό τηλέφωνο του θύματος μετά τον θάνατό της, πραγματοποιώντας αναλήψεις χρημάτων και αποστέλλοντας μηνύματα στους οικείους της, προσποιούμενος ότι εκείνη ήταν ακόμη ζωντανή.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας διαδραμάτισε η κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του κατηγορουμένου, η οποία άρχισε να υποψιάζεται τη συμπεριφορά του μετά την εξαφάνιση της 38χρονης. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Μέσω εφαρμογής κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου φιλοξενούνταν η Βρετανίδα. Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστή η υπόθεση της βαλίτσας με τη σορό, οι υποψίες της εντάθηκαν. Η ίδια εγκατέλειψε την οικογενειακή κατοικία μαζί με το βρέφος τους και προσήλθε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας αναλυτική κατάθεση για όσα γνώριζε.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο θεωρούν ως πιθανότερο κίνητρο τη ληστεία, καθώς από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 38χρονης φέρεται να αφαιρέθηκαν περισσότερες από 12.000 αγγλικές λίρες. Παράλληλα, ερευνήθηκαν και μηνύματα που στάλθηκαν από δεύτερο κινητό τηλέφωνο και επιχειρούσαν να εμφανίσουν τη δολοφονία ως έγκλημα με θρησκευτικά κίνητρα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για προσπάθεια παραπλάνησης της έρευνας και αποπροσανατολισμού των αρχών.

Η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου για εθελοντική δράση μέσω προτεσταντικής ΜΚΟ. Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της καταγράφηκε στις 15 Ιουλίου, ενώ η σορός της βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να αναζητούν πρόσθετα στοιχεία που θα φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες της δολοφονίας και το ακριβές κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας.