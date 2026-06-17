Posokanei: Πρεμιέρα για την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο – Πώς λειτουργεί

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα Τετάρτη 17/6 η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, η οποία φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές, αντικαθιστώντας το e-Καταναλωτής.

Η πλατφόρμα θα παρουσιαστεί στις 12:30 από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

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Το posokanei.gov.gr περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια.

Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Μία από τις καινοτομίες της εφαρμογής είναι ότι ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Επίσης, το PosoKanei.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση των καταναλωτών στις καθημερινές αγορές, ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις και να διαμορφωθούν πιο ανταγωνιστικές τιμές.