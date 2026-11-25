Αναθεωρημένες επί τα βελτίω, σε σχέση με τον προηγούμενο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό (ΠΔΠ) 2026-2029 (Νοέμβριος 2025), είναι οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για τη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας που αποτυπώνονται στον ΠΔΠ 2027- 2030, που παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, μαζί με τον νέο προϋπολογισμό, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Συγκεκριμένα, στον ΠΔΠ 2026- 2029 η πρόβλεψη του ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ανερχόταν σε 1,7% για το 2027, σε 1,6% για το 2028 και σε 1,3% για το 2029. Στον ΠΔΠ 2027- 2030 οι προβλέψεις αυτές έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε 2,3% (+0,6 ποσοστιαίες μονάδες) για το 2027, σε 2,1% (+0,5) για το 2028 και σε 2,1% (+0,8) για το 2029. Για το 2030, προβλέπεται ανάπτυξη 2%. Στην ανοδική αναθεώρηση έχουν συνεισφέρει κυρίως τα μέτρα πολιτικής που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 2026 με ορίζοντα το 2030 και η διάθεση σημαντικά αυξημένων πόρων για το ΑΠΔΕ σε σχέση με τις προβλέψεις του ΠΔΠ 2026-2029.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στον νέο ΠΔΠ προβλέπονται: Αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5% το 2027, κατά 1,4% το 2028, κατά 1,5% το 2029 και κατά 1,4% το 2030. Παράλληλα, η δημόσια κατανάλωση θα αυξηθεί αντίστοιχα κατά 1,4%, κατά 0,3%, κατά 0,5% και κατά 1%. Οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9%, κατά 5,8%, κατά 4,3% και κατά 3,8% το 2030. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 3,1%, κατά 2,4%, κατά 2,5% και κατά 1,9%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα κινηθούν ανοδικά κατά 4%, κατά 3,5%, κατά 2,3% και κατά 2%. Ο πληθωρισμός, από 2,8% το 2027, θα διαμορφωθεί τα τρία επόμενα χρόνια σε 2,4%, σε 2,3% και σε 2,2%. Ενώ η ανεργία θα διαμορφωθεί σε 7,9% το 2027, σε 7,8% το 2028, σε 7,8% το 2029 και σε 7,7% το 2030.

Σύμφωνα επίσης με το ΠΔΠ, τα έτη 2027-2030 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα παρουσιάζει ανθεκτικότητα και με οριακές διακυμάνσεις, κινείται σε θετικό έδαφος, με μικρά πλεονάσματα και παραμένει σημαντικά υψηλότερο από την τιμή αναφοράς -3% του ΑΕΠ του Συμφώνου Σταθερότητας. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,2% του ΑΕΠ για το 2027, σε 3% το 2028, σε 2,7% το 2029 και σε 3,1% το 2030.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 128,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2027, έναντι 135,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2026. Για το τέλος του 2028, το δημόσιο χρέος προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 121,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2027. Το 2030 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να προσεγγίσει το 110% του ΑΕΠ.

Στον ΠΔΠ 2027- 2030 περιλαμβάνεται και το σύνολο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχουν νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί για την περίοδο 2027- 2030. Το συνολικό κόστος των νέων μόνιμων μέτρων, εκτιμάται σε 605 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 2,28 δισ. ευρώ για το 2027 που αυξάνεται σταδιακά σε 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Επιπλέον, τα μόνιμα μέτρα που είχαν θεσμοθετηθεί έως τον Σεπτέμβριο και υλοποιούνται από τις αρχές του 2026, έχουν δημοσιονομικό κόστος το οποίο εκτιμάται σε 3,66 δισ. ευρώ το 2026 και σε 5,52 δισ. ευρώ το 2027 που αυξάνεται σταδιακά σε 8,3 δισ. ευρώ έως το 2030. Επίσης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων ύψους 182 εκατ. ευρώ για το 2026 και 468 εκατ. ευρώ για το 2027 και επόμενα έτη. Το συνολικό κόστος των κυριότερων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων εκτιμάται σε 4,08 δισ. ευρώ το 2026 και αυξάνεται σταδιακά σε 7,3 δισ. ευρώ το 2027, 8,86 δισ. ευρώ το 2028, 10,56 δισ. ευρώ το 2029 και 11,45 δισ. ευρώ το 2030.

Οι παρεμβάσεις για το 2027 αποτυπώνονται όπως έχουν ανακοινωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού 2027. Ορισμένες από τις παρεμβάσεις που αφορούν τα έτη 2028 και επόμενα περιλαμβάνουν:

-Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο 2028 με παράλληλη οριζόντια αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και αυξήσεις κατ’ έτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων και στην περιφέρεια Αττικής,

-τη μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και τη σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028, ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-τη διενέργεια επιταχυνόμενων αποσβέσεων σε 6 έτη, από 10 έτη που ισχύει σήμερα, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων,

-την ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων με βάση τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-την παράταση εφαρμογής ενός πλέγματος μέτρων που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, όπως η τριετής απαλλαγή από τον φόρο κενών ακινήτων που ενοικιάζονται, η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα νέα κτίρια,

-τη λειτουργία του «Κουμπαρά για τη νέα Γενιά» με νέα βρέφη που θα εντάσσονται ετησίως,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-την ετήσια αύξηση των συντάξεων χωρίς τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς,

-την ετήσια καταβολή της ενίσχυσης των συνταξιούχων, ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων ύψους 400 ευρώ, της επιστροφής ενοικίου και του δώρου Χριστουγέννων των δημοσίων υπαλλήλων ύψους 500 ευρώ,

-την εφαρμογή πλέγματος επενδύσεων και παρεμβάσεων για τη σταδιακή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% την περίοδο 2027- 2029,

-την επέκταση ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως επιπλέον την αύξησης βάσει ΑΕΠ και επιστροφή επενδυτικού R&D Clawback σε ύψος 200 εκατ. ευρώ ανά διετία, και

-την αύξηση ετησίως του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,2 δισ. ευρώ το 2028 και επιπλέον 1 δισ. ευρώ κάθε επόμενο έτος.

Σημειώνεται ότι ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός συντάσσεται για δεύτερη φορά, σύμφωνα με τον νόμο 5217/2025 (Α’ 120), όπου ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (EE) 2024/1265 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2024 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών- μελών.

Ο ΠΔΠ εγκρίνεται από το υπουργικό συμβούλιο πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού και καθορίζει επιμέρους δημοσιονομικούς στόχους σε πολυετή ορίζοντα τεσσάρων ετών. Στο πλαίσιο αυτό, ο δεύτερος Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός καλύπτει την περίοδο 2027- 2030 και παρουσιάζει τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται για την περίοδο αυτή, οι οποίες είναι συνεπείς με τα όρια που προβλέπονται στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025-2028, που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2024 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.