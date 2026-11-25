Στη φυλακή οδηγείται 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του, έπειτα από καβγά που φέρεται να ξέσπασε με αφορμή μια ζωντανή μετάδοση στο TikTok.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης– όπου εκδικάστηκε η υπόθεση- επέβαλε στον άντρα συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 3 μηνών για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Επιπλέον, η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια ο 37χρονος να πάρει το δρόμο για τη φυλακή.

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Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε αρχικά η γυναίκα στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα προηγούμενα 24ωρα, όταν, επιστρέφοντας στο σπίτι, τον είδε να κάνει ζωντανή μετάδοση στη δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα, γεγονός που προκάλεσε τη ζήλια της και ακολούθησε καβγάς. Η ίδια φέρεται να κατήγγειλε ότι ο 37χρονος την χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι μπίρας και την απείλησε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο. Ανέφερε, μάλιστα, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Ωστόσο, κατά την εξέτασή της στο δικαστήριο, η καταγγέλλουσα διαφοροποίησε την κατάθεση της, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε μόνη της, όταν γλίστρησε στο μπάνιο. «Δεν θέλω να κάνει ζωντανή μετάδοση και ζήλεψα. Μαλώσαμε κι όταν πήγα στο μπάνιο, από τα νεύρα μου, γλίστρησα κι έπεσα. Δεν είναι αλήθεια ότι με χτύπησε», ανέφερε.

Αρνούμενος τις κατηγορίες, ο 37χρονος απολογήθηκε πως η γυναίκα τραυματίστηκε μόνη της. «Όταν μπήκε στο μπάνιο, άκουσα ένα “μπαμ”. Τρόμαξα. Κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Ήταν πεσμένη όταν μπήκα να δω τι έπαθε» ανέφερε, προσθέτοντας ότι τη μετέφερε ο ίδιος στο νοσοκομείο.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του, επισημαίνοντας ότι η αρχική καταγγελία της γυναίκας, οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και οι προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του για παρόμοια περιστατικά, συνηγορούν υπέρ της ενοχής του.