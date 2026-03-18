Πετρέλαιο: Νέα εκτόξευση τιμών μετά το χτύπημα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν – Στα 108 δολάρια το Μπρεντ

Στα ύψη βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Μέση Ανατολή εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Μετά το πλήγμα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν και τις απειλές για αντίποινα, οι τιμές σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο αυξήθηκαν κατακόρυφα. Το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4,5%, προσεγγίζοντας τα 108 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, η τιμή αναφοράς του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF στο Αμστερνταμ σημείωνε νωρίς το απόγευμα άνοδο 6,87% στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν το South Pars και γειτονικές πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Asaluyeh.

Το South Pars είχε καταγράψει ρεκόρ ημερήσιας παραγωγής 730 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το 2025.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars αποτελεί το μεγαλύτερο αποθεματικό φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο εκμεταλλεύονται από κοινού το Ιράν και το Κατάρ. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα ότι η επίθεση συντονίστηκε με τις ΗΠΑ.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη διαθέτει πολλαπλές επιλογές για αντίποινα, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών LNG διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Ορμούζ.