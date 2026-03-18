Νεκρός και ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν – Απανωτές επιθέσεις εκδίκησης για τον Λαριτζανί από το Ιράν στο Ισραήλ

Όλο και περισσότερο κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στη συμμαχία ΗΠΑ και Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζονται για 19η ημέρα.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνεχείς και σφοδρές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο, αφήνοντας πίσω νεκρούς και μεγάλες καταστροφές.

Την ίδια ώρα, το Ιράν δίνει όρκο εκδίκησης μετά (και) τον θάνατο του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί, του Νο 2 της ηγεσίας του, γεγονός που δεν δείχνει κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης.

Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ: Σκοτώθηκε ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ επιβεβαίωσε επίσημα τη δολοφονία του υπουργού πληροφοριών του Ιράν,Iσμαήλ Χατίμπ, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.



«Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλα τα μέτωπα, οι οποίες θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση του πολέμου που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ» ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν κλιμακώνεται — βρισκόμαστε στη μέση μιας αποφασιστικής φάσης. Η πολιτική του Ισραήλ είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη: Κανείς στο Ιράν δεν έχει ασυλία και όλοι βρίσκονται στο στόχαστρο».

Esmail Khatib, Ministre des Renseignements iranien, aurait été éliminé hier soir dans une frappe israélienne. Très proche de la famille Khamenei, il avait admis en juillet 2025 "une profonde crise d’infiltration au sein du régime". En parallèle, le nouveau commandant de l'unité… pic.twitter.com/czPAFjLujx— Matthias Inbar (@MatthiasInbar) March 18, 2026

Προειδοποιεί με χρήση νέων όπλων το Ιράν

Σε μια κλιμάκωση της πολεμικής ρητορικής προχώρησε ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προειδοποιώντας για τη χρήση νέων οπλικών συστημάτων τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το Iran International, ο εκπρόσωπος του στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό της Τεχεράνης για την επόμενη μέρα της σύγκρουσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο εχθρός δεν θα μας επιτεθεί ξανά μετά τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η παρούσα σύγκρουση έχει μεταβάλει ανεπιστρεπτί τις ισορροπίες δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ισχυριζόμενος ότι οι υποδομές πάνω στις οποίες στηριζόταν η επιρροή της Ουάσιγκτον έχουν υποστεί ανεπανόρθωτα πλήγματα.

«Η περιφερειακή τάξη που βασιζόταν στην αμερικανική παρουσία έχει καταρρεύσει, επειδή οι περισσότερες από τις υποδομές της έχουν καταστραφεί. Μετά τον πόλεμο, θα έχουμε μια νέα περιφερειακή τάξη, φυσικά χωρίς την αμερικανική παρουσία», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Ακραμίνια εξαπέλυσε μια ευθεία απειλή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν διαθέτει οπλοστάσιο το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη στα πεδία των μαχών, προαναγγέλλοντας τη χρήση του στο άμεσο μέλλον.

«Χρησιμοποιούμε όπλα, και θα τα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις επόμενες ημέρες, τα οποία δεν έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν», δήλωσε.

Λίβανος: Απανωτά χτυπήματα του Ισραήλ στο κέντρο της Βηρυτού

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 41 τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στο κεντρικό τμήμα της Βηρυτού.

Νέο ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε σήμερα στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ζουκάκ αλ Μπλατ, στο κέντρο της Βηρυτού, μετέδωσαν επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και το AFPTV.

Έκρηξη ακούστηκε σε όλη τη Βηρυτό και το AFPTV έδειξε σε ζωντανή μετάδοση στήλες καπνού να υψώνονται από τη συνοικία.

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα που έχει στόχο τη συγκεκριμένη συνοικία σήμερα το πρωί, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Conveniently left out Hezbolla which ravaged Beirut https://t.co/4qrDYEm7tn— KarmaWarrior (@merovingian_man) March 18, 2026

Νωρίτερα οι αρχές του Λιβάνου είχαν κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και 24 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στο κέντρο της Βηρυτού, ενώ το Ισραήλ άρχισε επίσης να βομβαρδίζει την επαρχία της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, αφού εξέδωσε εντολή εκκένωσης της περιοχής προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Όπως μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα το πρωί λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, ισραηλινό πλήγμα χωρίς προειδοποίηση είχε στόχο διαμέρισμα στη συνοικία Ζουκάκ αλ Μπλατ, όπου την προηγούμενη εβδομάδα ο ισραηλινός στρατός είχε επιτεθεί σε υποκατάστημα της χρηματοοικονομικής εταιρείας Al-Qard Al-Hassan, η οποία συνδέεται με την φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ. A building collapses in Beirut following an Israeli strike after the Israeli military called on residents of the city's central neighbourhood to evacuate, warning of an imminent attack on the Lebanese capital targeting the Iran-backed militant group Hezbollah pic.twitter.com/vQpWZQs68m— AFP News Agency (@AFP) March 18, 2026

Πάντα με βάση τοπικά μέσα ενημέρωσης, άλλο πλήγμα είχε στόχο την κεντρική συνοικία Μπάστα στην Βηρυτό, την οποία έχει βομβαρδίσει ξανά το Ισραήλ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν. “Ανθρώπινα υπολείμματα εντοπίστηκαν στο σημείο και η ταυτοποίησή τους θα γίνει μέσω τεστ DNA”, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι “άρχισε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ” στην περιοχή της Τύρου “σε απάντηση σε εκτοξεύσεις ρουκετών προς το κράτος του Ισραήλ”.

Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν βομβαρδισμοί εναντίον σπιτιού και κενού κτιρίου κατοικιών στην πόλη της Τύρου.

Χθες, Τρίτη, το βράδυ ο ισραηλινός στρατός είχε προκαλέσει πανικό στην Τύρο ανακοινώνοντας ότι “θα ενεργήσει με ισχύ” στην περιοχή και καλώντας σχεδόν το σύνολο των κατοίκων της πόλης να απομακρυνθούν.

Σήμερα εξέδωσε αντίστοιχη ανακοίνωση για πολλά χωριά στα περίχωρα της Τύρου κάνοντας λόγο για επικείμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν σήμερα νέες διαταγές εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου, ενόψει στρατιωτικών δράσεων εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Δυο νεκροί κοντά στο Τελ Αβίβ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου του Ιράν

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη κοντά στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει λόγο από την πλευρά της για πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στον τομέα.

The scene in Ramat Gan. pic.twitter.com/IgNEzrCctT— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 17, 2026

🚨Damage in central Israel caused by cluster munitions from the latest Iranian ballistic missile. pic.twitter.com/aSgin7sW9w— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 18, 2026

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δημοσιοποίησε μέσω X εικόνες που δείχνουν κάποιες ζημιές, ιδίως αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και συντρίμμια. MDA Spokesperson: Following the recent missile fire toward Israel:



MDA teams are searching a number of sites, at least 2 patients found in serious condition.

Updates to follow pic.twitter.com/NHLqqEaSnO— Magen David Adom (@Mdais) March 17, 2026

Βίντεο από τον ουρανό του Τελ Αβίβ να γεμίζει από τα πυρά της ιρανικής βόμβας διασποράς: Additions footage of munitions from a cluster warhead on an Iranian medium-range ballistic missile falling over Central Israel. pic.twitter.com/fGEhTu400l— OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026

Επίσης, τουλάχιστον δυο εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις και είδαν τουλάχιστον δυο λάμψεις στον ουρανό, αφού ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την «αναχαίτιση της απειλής» των ιρανικών πυραύλων.

Ήχησαν συναγερμοί σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ενώ ο στρατός διέταξε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

Οι IDF έδωσαν στην δημοσιότητα φωτογραφίες μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση στην Ραμάτ Γκαν: מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר בזירה במרכז הארץ:



"ביקרתי בזירת הפגיעה ברמת גן, מדובר בזירה קשה מאוד. שני אזרחים נהרגו באירוע ואני מבקש להביע תנחומים כנים למשפחותיהם.

אני מבקש לחזק את עיריית רמת גן ואת כלל ארגוני החירום על המענה המהיר והמקצועי. כוחות פיקוד העורף פועלים בכל זירה,… pic.twitter.com/WWxmjs57Yt— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 18, 2026

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε προχθές Δευτέρα ότι θραύσματα πυραύλων του Ιράν και πυραύλων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατέπεσαν στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ιδίως σε μικρή απόσταση από το ισλαμικό τέμενος αλ Ακσά και τη βασιλική του Ναού της Αναστάσεως.

Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί και ορκίζεται να «εκδικηθεί» τον θάνατό του

Στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης.

Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Θα γίνει ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.

Τα ονόματα των Αλί Λαριτζανί και Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των ιρανών ηγετών που σκότωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σημαντικότερο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αλί Λαριτζανί έγινε στόχος «αμερικανικών και ισραηλινών αεροσκαφών στο σπίτι της κόρης του», σύμφωνα με το FARS.

Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα –κι είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών– εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.

Οι IDF ανακοίνωσαν τη δολοφονία διοικητή της Χαμάς

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε χθες έναν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος εργαζόταν για την προώθηση του «προγράμματος πυραύλων ακριβείας» της τρομοκρατικής ομάδας. חיל-האוויר תקף וחיסל את המחבל יחיא אבו-לבדה, מפקד במחלקת האספקה של ארגון הטרור חמאס, אתמול (ג׳).



במסגרת תפקידו אבו-לבדה היה אמון על רכישה ושינוע של ציוד צבאי ואמצעי לחימה עבור הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. אבו-לבדה הוביל וקידם עשרות טונות של חומרי גלם לייצור רקטות ורכיבים… pic.twitter.com/4FGQN2LQ2o— Israeli Air Force (@IAFsite) March 18, 2026

Η επιδρομή σκότωσε τον Γιάγια Αμπού Λάμπντα, διοικητή στο τμήμα εφοδιασμού και logistics της Χαμάς.

Ο στρατός αναφέρει ότι ο Λάμπντα ήταν υπεύθυνος για την «προμήθεια και μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων» για τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς.

«Ηγήθηκε και προώθησε τη μεταφορά δεκάδων τόνων πρώτων υλών για την παραγωγή πυραύλων και προηγμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την υποστήριξη της κατασκευαστικής επιχείρησης της Χαμάς», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει ότι βομβάρδισε πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν «με επιτυχία» εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στο στενό του Ορμούζ χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες, με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

«Πριν από μερικές ώρες, οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών (σ.σ. 2,3 τόνων) εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων επιφανείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις ήγειραν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο στενό», πρόσθεσε η CENTCOM.

Ιράν: Χτυπήθηκε ο χώρος του εργοσασίου πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ

Ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, χτυπήθηκε χθες Τρίτη από «βλήμα», χωρίς να προκληθεί ζημιά στην εγκατάσταση ούτε τραυματισμός κάποιου μέλους του προσωπικού, επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επικαλούμενος την ενημέρωσή του από την ιρανική αρμόδια αρχή. The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026

Η υπηρεσία του ΟΗΕ, με έδρα τη Βιένη, στην Αυστρία, «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ το βράδυ της Τρίτης. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο ούτε τραυματισμοί του προσωπικού», ανέφερε μέσω X.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος», πρόσθεσε.

Το εργοστάσιο στην Μπουσέχρ, το μόνο που λειτουργεί στο Ιράν, έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ, ποσότητας που δεν καλύπτει παρά μικρό κλάσμα των ενεργειακών αναγκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νέα επίθεση εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Νέα επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοχοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ δημοσιογράφος του άκουσε έκρηξη.

«Ένα drone έπληξε απευθείας» το κτίριο της πρεσβείας, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη, έπειτα από σειρά παρόμοιων ενεργειών τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την πηγή του AFP στις υπηρεσίες ασφαλείας, η οποία δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν ζημιές. Έτερη πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε κοντά στην πύλη, στην περίφραξη ασφαλείας της πρεσβείας.

Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Το Ιράν προχώρησε στην εκτέλεση άνδρα που κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mizan. Ο εκτελεσθείς ταυτοποιήθηκε ως Κουρός Κεϊβανί.

Βλήμα του Ιράν κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στα ΗΑΕ

Ιρανικό βλήμα κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή, στα ΗΑΕ, ανακοίνωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, διευκρινίζοντας ότι δεν διαπιστώθηκε κανένας τραυματισμός.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα «κατέπεσε ιρανικό βλήμα» κοντά στη βάση Αλ Μινχάντ, «που έχει διατεθεί στην Αυστραλία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης σε δημοσιογράφους.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ουδείς Αυστραλός τραυματίστηκε κι ότι όλοι είναι απόλυτα ασφαλείς», πρόσθεσε.

Σ. Αραβία: Βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε κοντά στην αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν

Βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.

«Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε προς την κατεύθυνση της επαρχίας Αλ Χαρτζ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε. Συντρίμμια λόγω της αναχαίτισης έπεσαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάνος χωρίς να προκληθούν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο στα αραβικά μέσω X.

Το Κουβέιτ αναχαίτισε 7 drones

Η Εθνοφρουρά του Κουβέιτ δήλωσε ότι κατέρριψε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφοι τα ξημερώματα σήμερα.

Η δήλωση έγινε λίγες ώρες αφότου ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Εκρήξεις ακούστηκαν στη Ντόχα

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση που στόχευε το Κράτος του Κατάρ», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Ο Αραγτσί προειδοποιεί ότι ο αντίκτυπος του πολέμου «θα πλήξει όλο τον κόσμο»

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο», ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για τις αντιδράσεις, ιδίως από ευρωπαίους και αμερικανούς αξιωματούχους, εναντίον της ένοπλης σύρραξης.

«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους—ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας χθες βράδυ μέσω X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αντίγραφο της επιστολής παραίτησης αμερικανού αξιωματούχου αρμόδιου για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο.

«Ολοένα περισσότερες φωνές—συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων—λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος. Περισσότερα μέλη της διεθνούς κοινότητας θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο», έκρινε ο κ. Αραγτσί.

Ο επικεφαλής του στρατού Χαταμί διαμηνύει ότι το Ιράν θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του Λαριτζανί

Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διεμήνυσε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τον θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.



Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε ο στρατηγός Χαταμί σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε το Tasnim, μετά τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άλλων ανθρώπων σε αεροπορικό πλήγμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.



Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα –και είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών– εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.

Έκτακτη διήμερη συνεδρίαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ (IMO), που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια στη θάλασσα, ξεκινά σήμερα στο Λονδίνο έκτακτη διήμερη συνεδρίαση αφιερωμένη στην κατάσταση στο Στενό του Χορμούζ, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται 20.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι σε 3.200 πλοία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η συνεδρίαση αυτή μπορεί να οδηγήσει αύριο, Πέμπτη, στην ψήφιση επί αποφάσεων για την ασφάλεια των ναυτικών, τον ανεφοδιασμό τους ή την ανάγκη εκκένωσης μπλοκαρισμένων πλοίων.

Οι αποφάσεις αυτές για τις οποίες θα ψηφίσει το Συμβούλιο του ΙΜΟ – το εκτελεστικό όργανό του που αποτελείται από 40 κράτη μέλη—δεν είναι δεσμευτικές.

Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή στο σύνολο των χωρών μελών καθώς και σε οργανισμούς του ναυτιλιακού κλάδου και ΜΚΟ.

Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του, το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει το Στενό του Χορμούζ, κρίσιμης σημασίας για την εξαγωγή υδρογονανθράκων από την περιοχή του Κόλπου. Ο αποκλεισμός αυτός έχει προκαλέσει μεγάλη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσαν χθες, Τρίτη, στον ΙΜΟ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «περισσότερα από 18 πλοία με σημαίες διάφορων κρατών έχουν πληγεί από βλήματα, πυραύλους, υποβρύχια drones και θαλάσσιες νάρκες» στην περιοχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «οκτώ άνθρωποι και τέσσερις» να αγνοούνται.

Πολλές χώρες του Κόλπου, όπως και η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες χώρες μέλη του ΙΜΟ, καλούν σε προσχέδιο απόφασης τα μέλη του Συμβουλίου να «καταδικάσουν σθεναρά τις απαράδεκτες επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Εξάλλου η Ιαπωνία, ο Παναμάς, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλούν το Συμβούλιο του ΙΜΟ να συμβάλει στη δημιουργία «ενός ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου» που θα επιτρέπει «την απομάκρυνση με ασφάλεια εμπορικών πλοίων» καθώς και την προστασία των ναυτικών και της εμπορικής ναυτιλίας.

Το Ιράν, που είναι μέλος του ΙΜΟ αλλά όχι του Συμβουλίου, επιρρίπτει την ευθύνη για την κατάσταση αυτή «στις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του ισραηλινού καθεστώτος», σύμφωνα με έγγραφο που παραδόθηκε στον οργανισμό.

Από την πλευρά τους οι ενώσεις του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών καλούν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ψήφισμα που θα «εγγυάται» ότι οι ναυτικοί «μπορούν να παραμένουν σε επαφή με τις οικογένειές τους», που «διευκολύνει τις αλλαγές πληρώματος» και να «διασφαλίζει ότι τα διαθέσιμα εφόδια καλύπτουν τις ανάγκες των ναυτικών».