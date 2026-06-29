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Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες από έκρηξη σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου

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Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες από έκρηξη σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία Petroleos de Venezula (PDVSA) στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας, τόνισαν πηγές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πηγές και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η PDVSA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

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