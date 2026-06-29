Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες από έκρηξη σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου
Οι εικόνες από το σημείο
Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία Petroleos de Venezula (PDVSA) στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας, τόνισαν πηγές.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πηγές και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η PDVSA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.
🔥 Explosión en un taladro de Pdvsa deja cinco trabajadores heridos en Apure
⚠️ El exdiputado @Jufraga12 denunció que una explosión en el taladro Colven-02 de Pdvsa, ubicado en La Victoria, estado Apure, dejó al menos cinco trabajadores con quemaduras graves. Hasta el momento,… pic.twitter.com/2gE5bXF8ZR— EVTV (@EVTVMiami) June 29, 2026
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