Νέα Υόρκη: Έκλεισε με πτώση το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 84,41 μονάδων
Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 84,41 μονάδων (–0,18%), στις 46.124,06 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 184,86 μονάδων (–0,84%), στις 21.761,89 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 24,63 μονάδων (–0,37%), στις 6.556,37 μονάδες.
