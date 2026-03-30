Με νέα άνοδο του πετρελαίου άρχισε η εβδομάδα – Γύρω στα 116 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν εκ νέου, καθώς δεν διαφαίνεται η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που διανύει την 31η ημέρα του.

Το βαρέλι του WTI σπάει ξανά το συμβολικό φράγμα των 100 δολαρίων και αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται περί τα 116.

H τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο, αυξανόταν κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, μερικά λεπτά μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Αυτή του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας ανέβαινε κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να έχουν μπει στην πέμπτη εβδομάδα, οι αναλυτές δεν βλέπουν προοπτικές αποκλιμάκωσης, ενώ περαιτέρω πιέσεις πρόσθεσαν οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, προτίθεται να αναπτύξει στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, ενώ δήλωσε πως θα μπορούσε να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν και να καταλάβει τον κόμβο εξαγωγών του στο νησί Χαργκ.