Καμία αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης με βέτο της Κεραμέως – Τι αλλάζει μετά το 2030

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως καθησυχάζει του εργαζόμενους, καθώς θέτει βέτο στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα οποία, όπως η ίδια ανέφερε, είναι από τα πιο ψηλά στην Ευρώπη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την “Απογευματινή”, τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση πρέπει να εξετάζονται αναλογιστικά κάθε τριετία και εφόσον αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, θα πρέπει αυτά να προσαρμόζονται. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, μέχρι το 2027 – έτος αλλαγών – τα όρια ηλικίας παραμένουν ίδια, κάτι που ενδεχομένως μεταβάλλεται από το 2030, κυρίως λόγω του δημογραφικού προβλήματος.

Κι αυτό γιατί σε επίπεδο δημογραφικού, κάθε χρόνο τα στοιχεία δείχνουν ότι χάνεται μία κωμόπολη, καθώς έχουμε μείωση του πληθυσμού κατά 10% ετησίως. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2024 ανήλθαν σε 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση κατά 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455.

Η μεταβολή στο προσδόκιμο ζωής εξετάζεται ανά τρία χρόνια από το 2021 και μετά. Ο επόμενος σταθμός είναι το 2027, αλλά και εκεί, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, δεν διαφοροποιούνται ως τότε. Ωστόσο, μετά το 2030 ξεκινά το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων της γενιάς που ξεκίνησε να εργάζεται μετά το 1985-1990, τότε που η απασχόληση είχε υψηλούς ρυθμούς.

Τα σενάρια που – σύμφωνα με την Απογευματινή – βρίσκονται στο τραπέζι, είναι: