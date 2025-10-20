Συντάξεις: Αναδρομικά έως και 4.527 ευρώ με τόκους 7 ετών για 400.000 δικαιούχους

Έως και 4.527 ευρώ, με τόκους 7 ετών, αναδρομικά θα λάβουν οι συνταξιούχοι που άσκησαν προσφυγές για τις περικοπές συντάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αφορούν στην επιστροφή περικοπών που επιβλήθηκαν, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, στις επικουρικές συντάξεις, στα κομμένα δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά και σε επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται σε συνταξιούχους με αναπηρική σύνταξη και είχαν γίνει περικοπές και σε αυτά.

Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα τριών νέων δικαστικών αποφάσεων, οι περικοπές που επιστρέφονται στους συνταξιούχους αφορούν το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, που είναι το διάστημα για το οποίο κρίθηκαν αντισυνταγματικές δύο βασικές μειώσεις των μνημονίων από τους νόμους 4051 και 4093 του 2012.

Οι περικοπές αυτές αφορούν περίπου 400.000 συνταξιούχους που έχουν εκκρεμείς δίκες και πλέον εκδίδονται με γοργούς ρυθμούς.