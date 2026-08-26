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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισοτιμίες: Οριακή άνοδος για το ευρώ έναντι του δολαρίου

Το ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύεται κατά 0,02% απέναντι στο δολάριο. Πτώση καταγράφουν το αμερικανικό νόμισμα έναντι του γεν και η στερλίνα έναντι του δολαρίου.

Ισοτιμίες: Οριακή άνοδος για το ευρώ έναντι του δολαρίου
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:34

Οριακή άνοδο καταγράφει το ευρώ έναντι του δολαρίου στη σημερινή αγορά συναλλάγματος, ενώ περιορισμένες μεταβολές σημειώνονται και στις υπόλοιπες βασικές ισοτιμίες.

Το ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύεται κατά 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,1678 δολάρια.

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Παράλληλα, το ευρώ βρίσκεται:

  • στα 185,6170 γεν,
  • στις 0,8562 στερλίνες,
  • στα 0,9379 ελβετικά φράγκα.

Πτώση για δολάριο και στερλίνα

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί κατά 0,13% έναντι του γεν, με το αμερικανικό νόμισμα να διαμορφώνεται στα 158,9940 γεν.

Πτωτικά κινείται και η στερλίνα απέναντι στο δολάριο. Το βρετανικό νόμισμα καταγράφει απώλειες 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,3635 δολάρια.

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