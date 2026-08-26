Ισοτιμίες: Οριακή άνοδος για το ευρώ έναντι του δολαρίου
Το ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύεται κατά 0,02% απέναντι στο δολάριο. Πτώση καταγράφουν το αμερικανικό νόμισμα έναντι του γεν και η στερλίνα έναντι του δολαρίου.
Οριακή άνοδο καταγράφει το ευρώ έναντι του δολαρίου στη σημερινή αγορά συναλλάγματος, ενώ περιορισμένες μεταβολές σημειώνονται και στις υπόλοιπες βασικές ισοτιμίες.
Το ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύεται κατά 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,1678 δολάρια.
Παράλληλα, το ευρώ βρίσκεται:
- στα 185,6170 γεν,
- στις 0,8562 στερλίνες,
- στα 0,9379 ελβετικά φράγκα.
Πτώση για δολάριο και στερλίνα
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί κατά 0,13% έναντι του γεν, με το αμερικανικό νόμισμα να διαμορφώνεται στα 158,9940 γεν.
Πτωτικά κινείται και η στερλίνα απέναντι στο δολάριο. Το βρετανικό νόμισμα καταγράφει απώλειες 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,3635 δολάρια.
πηγή στην Google
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