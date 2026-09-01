Συνάλλαγμα: Υποχωρεί το ευρώ έναντι του δολαρίου – Οι ισοτιμίες

Πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 0,23%.

Η ισοτιμία του ευρωπαϊκού νομίσματος διαμορφώνεται στα 1,1596 δολάρια.

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Οι βασικές ισοτιμίες

Απέναντι στα υπόλοιπα μεγάλα διεθνή νομίσματα, το ευρώ βρίσκεται:

Στα 185,6150 γεν

Στις 0,8564 στερλίνες

Στα 0,9392 ελβετικά φράγκα

Την ίδια ώρα, το δολάριο ενισχύεται κατά 0,25% έναντι του γεν, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 160,1180 γεν.

Η στερλίνα υποχωρεί κατά 0,14% έναντι του δολαρίου και βρίσκεται στα 1,3534 δολάρια.

Το δελτίο τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος

Σύμφωνα με το δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Ελλάδος για τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, οι ενδεικτικές τιμές ανά ένα ευρώ διαμορφώνονται ως εξής:

Δολάριο ΗΠΑ: Μέση τιμή 1,1593 – Αγορά 1,17669 – Πώληση 1,13611

Μέση τιμή 1,1593 – Αγορά 1,17669 – Πώληση 1,13611 Λίρα Αγγλίας: Μέση τιμή 0,85677 – Αγορά 0,86962 – Πώληση 0,83963

Μέση τιμή 0,85677 – Αγορά 0,86962 – Πώληση 0,83963 Γεν Ιαπωνίας: Μέση τιμή 185,62 – Αγορά 188,40 – Πώληση 181,91

Μέση τιμή 185,62 – Αγορά 188,40 – Πώληση 181,91 Ελβετικό φράγκο: Μέση τιμή 0,93906 – Αγορά 0,95315 – Πώληση 0,92028

Μέση τιμή 0,93906 – Αγορά 0,95315 – Πώληση 0,92028 Δολάριο Καναδά: Μέση τιμή 1,60931 – Αγορά 1,63345 – Πώληση 1,57712

Μέση τιμή 1,60931 – Αγορά 1,63345 – Πώληση 1,57712 Δολάριο Αυστραλίας: Μέση τιμή 1,62088 – Αγορά 1,64519 – Πώληση 1,58846

Μέση τιμή 1,62088 – Αγορά 1,64519 – Πώληση 1,58846 Κορόνα Δανίας: Μέση τιμή 7,4749 – Αγορά 7,587 – Πώληση 7,3254

Μέση τιμή 7,4749 – Αγορά 7,587 – Πώληση 7,3254 Κορόνα Σουηδίας: Μέση τιμή 11,1036 – Αγορά 11,2702 – Πώληση 10,8815

Μέση τιμή 11,1036 – Αγορά 11,2702 – Πώληση 10,8815 Κορόνα Νορβηγίας: Μέση τιμή 10,8085 – Αγορά 10,9706 – Πώληση 10,5923

Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει ότι δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορόνας Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας.

Για συναλλαγές με ιδιώτες, οι συγκεκριμένες τιμές ισχύουν μέχρι του ισόποσου των 10.000 ευρώ.