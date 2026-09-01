Συνάλλαγμα: Υποχωρεί το ευρώ έναντι του δολαρίου – Οι ισοτιμίες
Το ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώνεται στα 1,1596 δολάρια. Πώς κινείται απέναντι σε γεν, στερλίνα και ελβετικό φράγκο.
Πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 0,23%.
Η ισοτιμία του ευρωπαϊκού νομίσματος διαμορφώνεται στα 1,1596 δολάρια.
Οι βασικές ισοτιμίες
Απέναντι στα υπόλοιπα μεγάλα διεθνή νομίσματα, το ευρώ βρίσκεται:
- Στα 185,6150 γεν
- Στις 0,8564 στερλίνες
- Στα 0,9392 ελβετικά φράγκα
Την ίδια ώρα, το δολάριο ενισχύεται κατά 0,25% έναντι του γεν, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 160,1180 γεν.
Η στερλίνα υποχωρεί κατά 0,14% έναντι του δολαρίου και βρίσκεται στα 1,3534 δολάρια.
Το δελτίο τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος
Σύμφωνα με το δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Ελλάδος για τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, οι ενδεικτικές τιμές ανά ένα ευρώ διαμορφώνονται ως εξής:
- Δολάριο ΗΠΑ: Μέση τιμή 1,1593 – Αγορά 1,17669 – Πώληση 1,13611
- Λίρα Αγγλίας: Μέση τιμή 0,85677 – Αγορά 0,86962 – Πώληση 0,83963
- Γεν Ιαπωνίας: Μέση τιμή 185,62 – Αγορά 188,40 – Πώληση 181,91
- Ελβετικό φράγκο: Μέση τιμή 0,93906 – Αγορά 0,95315 – Πώληση 0,92028
- Δολάριο Καναδά: Μέση τιμή 1,60931 – Αγορά 1,63345 – Πώληση 1,57712
- Δολάριο Αυστραλίας: Μέση τιμή 1,62088 – Αγορά 1,64519 – Πώληση 1,58846
- Κορόνα Δανίας: Μέση τιμή 7,4749 – Αγορά 7,587 – Πώληση 7,3254
- Κορόνα Σουηδίας: Μέση τιμή 11,1036 – Αγορά 11,2702 – Πώληση 10,8815
- Κορόνα Νορβηγίας: Μέση τιμή 10,8085 – Αγορά 10,9706 – Πώληση 10,5923
Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει ότι δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορόνας Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας.
Για συναλλαγές με ιδιώτες, οι συγκεκριμένες τιμές ισχύουν μέχρι του ισόποσου των 10.000 ευρώ.
πηγή στην Google
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