Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Αρχίζει από τον Νοέμβριο το μέτρο της επιστροφής ενοικίου με τους ενδιαφερόμενους να έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τέλη Σεπτέμβρη για να κάνουν τις αιτήσεις τους.

Το μέτρο της επιστροφής ενοικίου προϋποθέτει την πληρωμή του αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Περίπου στους 950.000 φτάνουν οι δικαιούχοι οι οποίοι ανάλογα με τα κριτήρια θα λάβουν το ποσό που αναλογεί. Ειδικότερα, η καταβολή θα γίνει τον Νοέμβριο και στους λογαριασμούς θα πιστωθεί ένα ενοίκιο με πλαφόν στα 800 ευρώ ετησίως για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η οικογένεια που πληρώνει ενοίκιο και για φοιτητική στέγη θα επιδοτηθεί διπλά, με το όριο να ανεβαίνει στα 1.700 ευρώ. Ακόμη, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 20.000 ευρώ για τον άγαμο και τα 28.000 ευρώ για τον έγγαμο συν 4.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ ακόμα υψηλότερα είναι τα όρια για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Επιπλέον, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Από τον Ιανουάριο θα γίνει υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπέζης από τους ενοικιαστές.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι μισθωτές δεν θα κριθούν δικαιούχοι του επιδόματος ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ οι εκμισθωτές θα χάσουν την έκπτωση του 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια.

Επιστροφή Ενοικίου: Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι

Από φέτος, και κάθε Νοέμβριο, θα καταβάλλεται στον ενοικιαστή το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος μισθώματος (κύριας ή φοιτητικής κατοικίας).

Το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τη φοιτητική κατοικία το ανώτατο ποσό είναι επίσης 800 ευρώ.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για άγαμους: εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Για την κύρια κατοικία, η αξία ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με όριο αυξημένο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Για τη φοιτητική κατοικία δεν τίθεται περιουσιακό όριο.

Η πίστωση θα γίνεται ετησίως στα τέλη Νοεμβρίου, με βάση το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος μισθώματος. Το κράτος, μέσω ΟΠΕΚΑ, παρέχει και μηνιαίο επίδομα ενοικίου για να διασφαλίσει τη διαμονή των δικαιούχων.