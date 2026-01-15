Επίδομα ενοικίου: Σήμερα η πληρωμή των τελευταίων δικαιούχων για το 2025

Σήμερα (15/1) αναμένεται να αποδοθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελευταίων δικαιούχων του επιδόματος ενοικίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα προχωρήσει στην πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά που υλοποιήθηκε το μετρό του επιδόματος ενοικίου. Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

και +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά , διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.