Σαφάρι της ΑΑΔΕ για την «ψηφιακή» φοροδιαφυγή: Στο στόχαστρο το νέο κόλπο με τα αδήλωτα POS από το εξωτερικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός ενός νέου κύματος στοχευμένων ελέγχων από την ΑΑΔΕ, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διαπιστώνουν ότι ένα σημαντικό μέρος της φοροδιαφυγής έχει μετατοπιστεί πλέον στο πεδίο των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Παρά το γεγονός ότι η σχεδόν καθολική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS περιόρισε δραστικά την απόκρυψη εσόδων τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τα δημόσια ταμεία, επιτήδειοι ανακαλύπτουν νέες μεθόδους.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται πλέον επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αδήλωτα τερματικά πληρωμών για να εξαφανίζουν τζίρο.

Πώς στήνεται η «φάμπρικα» με τους ξένους παρόχους

Η νέα αυτή πρακτική βασίζεται στη χρήση POS που είναι συνδεδεμένα με τραπεζικά ιδρύματα ή παρόχους του εξωτερικού, τα οποία οι επιχειρήσεις σκοπίμως αποφεύγουν να δηλώσουν στα μητρώα της ελληνικής φορολογικής διοίκησης.

Στην πράξη, ο ανυποψίαστος καταναλωτής πληρώνει κανονικά με την κάρτα του, ωστόσο η συναλλαγή δεν καταγράφεται ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Τα έσοδα αυτά ουσιαστικά «κρύβονται», καθώς καταλήγουν απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις μπλοκάρουν τις διασταυρώσεις των αρχών και αλλοιώνουν τα πραγματικά οικονομικά τους στοιχεία.

Στο επίκεντρο τουρισμός και εστίαση

Το βάρος των ερευνών πέφτει σε κλάδους της οικονομίας με τεράστιο όγκο καθημερινών ρευστοποιήσεων, όπως η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση και ο τουριστικός τομέας.

Ενόψει μάλιστα της θερινής περιόδου, τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ αναμένεται να κάνουν «απόβαση» σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και νησιά, όπου η καταναλωτική κίνηση κορυφώνεται.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η πλειονότητα των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής συνδέεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Βουλγαρίας, κυρίως λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, η οποία διευκολύνει την εκτός τραπεζικού συστήματος επαναφορά των χρημάτων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις με τερματικά από τη Λιθουανία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νομικό πλαίσιο και τα «τσουχτερά» πρόστιμα

Από τη φορολογική νομοθεσία ξεκαθαρίζεται ότι η χρήση POS από ξένο πάροχο είναι απολύτως νόμιμη, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι το τερματικό έχει δηλωθεί κανονικά στην ΑΑΔΕ και διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα των συναλλαγών.

Για τους παραβάτες, ωστόσο, το τίμημα είναι βαρύ, καθώς οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι εξοντωτικές:

Μη εγκατάσταση ή μη λειτουργία δηλωμένου POS: Επιφέρει υψηλά διοικητικά χρηματικά πρόστιμα.

Μη διασύνδεση του POS με την ταμειακή μηχανή: Τα πρόστιμα μπορούν να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τις 20.000 ευρώ, ανάλογα με το λογιστικό καθεστώς και το μέγεθος της επιχείρησης.

Αντίστοιχα αυστηρές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα προβλέπονται και για τους ίδιους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον διαπιστωθεί ότι διευκολύνουν την καταστρατήγηση του κανονιστικού πλαισίου.