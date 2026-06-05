Στο 10,6% το ποσοστό ανεργίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Στο 10,6% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κατά το α’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η εικόνα της αγοράς εργασίας εμφανίζεται μεικτή: από τη μία πλευρά, η απασχόληση παραμένει υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι, από την άλλη όμως η ανεργία κατέγραψε έντονη τριμηνιαία αύξηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αριθμός των απασχολουμένων διαμορφώθηκε σε 4.272.151 άτομα, μειωμένος κατά 1,8% έναντι του προηγούμενου τριμήνου, αλλά αυξημένος κατά 1,3% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025. Την ίδια στιγμή, οι άνεργοι ανήλθαν σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 28,7% σε τριμηνιαία βάση και 4,2% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό ανεργίας είχε διαμορφωθεί στο 8,3% το δ΄ τρίμηνο του 2025 και στο 10,4% το α΄ τρίμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα έντονες παραμένουν οι ανισότητες στην αγορά εργασίας. Η ανεργία στις γυναίκες ανήλθε στο 13,9%, έναντι 7,9% στους άνδρες, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις νεότερες ηλικίες: 35% για την ομάδα 15-19 ετών, 23,8% για τους 20-24 ετών και 17,4% για τους 25-29 ετών.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το Νότιο Αιγαίο εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, στο 29,9%, και ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με 23,6%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Βόρειο Αιγαίο με 6% και στη Στερεά Ελλάδα με 6,4%, ενώ η Αττική κινείται χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο, στο 8,1%.

Η σύνθεση της απασχόλησης δείχνει ότι η μισθωτή εργασία παραμένει η κυρίαρχη μορφή απασχόλησης, καλύπτοντας το 71,9% του συνόλου. Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό αντιστοιχούν στο 18%, ενώ η μερική απασχόληση περιορίζεται στο 5,2%, μειωμένη τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Η προσωρινή εργασία αντιστοιχεί στο 7,3% των μισθωτών, με πτώση 20,1% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Ως προς τους κλάδους, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων, στο 16%, και ακολουθούν η μεταποίηση με 10,2%, η γεωργία, δασοκομία και αλιεία με 9%, η δημόσια διοίκηση και άμυνα με 8,4%, καθώς και οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης με 7,8%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους ανέργους. Σχεδόν οι μισοί, ποσοστό 49%, αναζητούν εργασία για περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει τη διατήρηση του προβλήματος της μακροχρόνιας ανεργίας. Παράλληλα, ο βασικότερος λόγος απώλειας εργασίας είναι η λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή εποχικής απασχόλησης, που αφορά το 41,3% των ανέργων. Επιπλέον, σχεδόν ένας στους πέντε ανέργους δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν.