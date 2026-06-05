Reuters: H Ελλάδα ετοιμάζει την επιβολή φόρου 15% στα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα – Τι δηλώνουν κυβερνητικές πηγές

Σε τροχιά θεσμοθέτησης ενός σαφούς φορολογικού πλαισίου για την αγορά των κρυπτονομισμάτων εισέρχεται η Ελλάδα, με το Υπουργείο Οικονομικών να σχεδιάζει την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης 15% στα κέρδη που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλαγές.

Την είδηση επιβεβαιώνει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις δύο κυβερνητικών αξιωματούχων.

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Μέχρι σήμερα, η χώρα μας στερείται ενός ολοκληρωμένου νομικού και φορολογικού καθεστώτος για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την ώρα που και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σημαντική ανομοιογένεια, με τους φορολογικούς συντελεστές να παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις (από 8% στην Κύπρο έως και 30% στη Γαλλία επί των κεφαλαιακών κερδών).

Σύμφωνα με στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών που μίλησε στο Reuters, η κυβέρνηση προετοιμάζει σχετικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή εντός των επόμενων μηνών.

«Ο στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», επισημαίνει χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Το προφίλ των νέων μέτρων και οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με τη δεύτερη κυβερνητική πηγή που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, ο σχεδιασμός προβλέπει ορισμένες σημαντικές παραμέτρους.

Αφορολόγητο όριο: Θεσπίζεται αφορολόγητο πλαφόν για τα πρώτα 500 ευρώ (580 δολάρια) του κέρδους.

Θεσπίζεται αφορολόγητο πλαφόν για τα πρώτα 500 ευρώ (580 δολάρια) του κέρδους. Ιδιωτική εξόρυξη (Mining): Οι ιδιώτες που ασχολούνται με την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων θα εξαιρούνται από τον νέο φόρο.

Οι ιδιώτες που ασχολούνται με την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων θα εξαιρούνται από τον νέο φόρο. Εταιρική εξόρυξη: Αντίθετα, η φορολόγηση θα εφαρμόζεται κανονικά στην περίπτωση που η δραστηριότητα της εξόρυξης ασκείται από νομικό πρόσωπο (εγγεγραμμένη εταιρεία).

«Γρίφος» ο όγκος της εγχώριας αγοράς

Οι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραδέχονται πως η χαρτογράφηση της ελληνικής αγοράς κρυπτονομισμάτων αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση.

Καθώς η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων επενδυτών δραστηριοποιείται μέσω ψηφιακών πλατφορμών του εξωτερικού, η αποτίμηση του συνολικού μεγέθους της εγχώριας δραστηριότητας είναι σχεδόν αδύνατη.

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Για τον λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν σε κάποια ασφαλή πρόβλεψη σχετικά με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από την εφαρμογή του νέου μέτρου.