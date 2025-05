Την πρωτιά καταλαμβάνει η Ελλάδα στη λίστα με τους εργαζόμενους που απασχολούνται τις περισσότερες ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, για το 2024.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες διαπιστώθηκε ότι εργάζονταν 39,8 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος της εβδομαδιαίας απασχόλησης στα άτομα 20-64 ετών στην Ευρώπη ήταν 36 ώρες (μια ώρα λιγότερη σε σχέση με το 2014).

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Βούλγαροι με 39 ώρες και ακολουθούν οι Πολωνοί (38,9 ώρες) και οι Ρουμάνοι (38,8 ώρες).

Στον αντίποδα τις λιγότερες ώρες απασχολούνται την εβδομάδα οι Ολλανδοί (32,1 ώρες) και ακολουθούν Δανοί, Γερμανοί και Αυστριακοί (33,9 ώρες).

In 2024, people aged 20-64 worked (both full and part time) an average of 36.0 hours per week in their main job.💼⏱️



Longest in:

🇬🇷Greece (39.8 hours)

🇧🇬Bulgaria (39.0)



Shortest:

🇳🇱Netherlands (32.1 hours)

🇩🇰Denmark, 🇩🇪Germany & 🇦🇹Austria (all 33.9)



