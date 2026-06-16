Επανεξελέγη στην θέση του προέδρου του ΣΕΒ ο Θεοδωρόπουλος

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος επανεξελέγη σήμερα στη θέση του προέδρου του ΣΕΒ για την επόμενη διετία (2026-2028).

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου εξελέγησαν επίσης οι: Αντιπρόεδροι: Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης, Βασίλειος Ψάλτης, Γενική Γραμματέας: Αλεξάνδρα Παπαλεξόπουλου, Ταμίας: Μάρκος Βερέμης

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Μέλη: Όλγα Βαγενά, Καλλίνικος Καλλίνικος, Νάγια Καλογεράκη, Ιωάννης Καραγιάννης, Νικόλαος Καυκάς, Αλέξανδρος Κίκιζας, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Νικόλαος Λούλης, Φίλιππα Μιχάλη, Αριστοτέλης Παντελιάδης, Κυριάκος Σαμπατακάκης, Μενέλαος Τασόπουλος, Θεόδωρος Τρύφων, Ευάγγελος Χρυσάφης

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Σύνδεσμο, κατά την ομιλία του προς τα Μέλη του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «παρά τα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά υψηλότερο από αυτό ανταγωνιστικών χωρών της περιοχής. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα περιθώρια εθνικών παρεμβάσεων και οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως».

• «Η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και η διαμόρφωση συλλογικών συμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παραμένουν βασικές μας προτεραιότητες».

• «Στο χωροταξικό δόθηκε μια μεγάλη μάχη ώστε να διασφαλιστεί επαρκής χώρος για τη βιομηχανία του μέλλοντος. Η χώρα χρειάζεται ξεκάθαρους κανόνες, ασφάλεια δικαίου και δυνατότητες ανάπτυξης για τις παραγωγικές επενδύσεις».

• «Χρειαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για τις εμβληματικές και στρατηγικές επενδύσεις, με σαφή κριτήρια, ταχύτερες διαδικασίες και επαρκείς πόρους ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας.»

• «Οι υπεραποσβέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ενίσχυσης των επενδύσεων, γιατί επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια γρήγορα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία».

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• «Η αμυντική βιομηχανία δημιουργεί νέες σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική παραγωγή. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας».

• «Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και ευκαιρία για τις επιχειρήσεις. Παρά την πρόοδο που έχει γίνει, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν την αφορά ακόμη. Αυτό πρέπει να αλλάξει».

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• «Η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων αποτελεί προϋπόθεση για υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερους μισθούς και ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα. Η χώρα χρειάζεται περισσότερες συνεργασίες, συγχωνεύσεις και κίνητρα συνενώσεων».

• «Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της. Η Ελλάδα πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα και να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.»

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• «Η παραγωγικότητα είναι το σημαντικότερο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας. Είναι η προϋπόθεση για περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερους μισθούς και πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη».

Η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Ράνια Αικατερινάρη έδωσε έμφαση στον ρόλο του ΣΕΒ ως κοινωνικού εταίρου, στις δράσεις του για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας του Συνδέσμου σε μια εποχή που επίκεινται σημαντικές αποφάσεις για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

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Ειδική αναφορά έγινε στην υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η οποία δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου, με αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επίλυσης συλλογικών διαφορών.

Αναφερόμενη στη βιομηχανία, υπογράμμισε ότι η ενίσχυσή της παραμένει στρατηγική προτεραιότητα του ΣΕΒ, με παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων, την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση του νέου Χωροταξικού Πλαισίου Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής με ασφάλεια δικαίου.

Επίσης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με επίκεντρο τη νέα ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» και τα ψηφιακά εργαστήρια GenAI Bootcamps για στελέχη των επιχειρήσεων-μελών του. Ανέφερε ακόμη τις παρεμβάσεις του Συνδέσμου για την έρευνα, την καινοτομία και την αμυντική βιομηχανία, ενόψει των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία του ΣΕΒ στην Ευρώπη, μέσω κυρίως της BusinessEurope, καθώς και της πρωτοβουλίας MED9, που αποτελεί μια συνεργασία των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών για τη διαμόρφωση κοινών θέσεων για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τέλος, παρουσίασε τις δράσεις του ΣΕΒ για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη στήριξη των νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της αύξησης της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, «γιατί η παραγωγικότητα δεν είναι ένας ακόμα οικονομικός δείκτης, αλλά η βάση πάνω στην οποία χτίζονται οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα, οι καλύτερες αμοιβές και τελικά η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας».

Ακολουθούν δηλώσεις στελεχών

Βασίλειος Φουρλής, πρόεδρος της φετινής Γενικής Συνέλευσης πρόεδρος Δ.Σ. της FOYRLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: «Συναντιόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον βρίσκονται σε διαρκή μετάβαση. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι ανακατατάξεις στις αλυσίδες αξίας, η επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη δημιουργούν ένα τοπίο με αυξημένη αβεβαιότητα, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος της οργανωμένης επιχειρηματικότητας γίνεται πιο κρίσιμος από ποτέ. Ο ΣΕΒ καλείται να λειτουργήσει όχι μόνο ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων, αλλά ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας και της κοινωνίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας. Η ευθύνη αυτή είναι συλλογική και προϋποθέτει σοβαρότητα, τεκμηρίωση και διάθεση σύνθεσης».

Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμβουλος HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. & αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ «Μετά από πολλά χρόνια ξαναβρεθήκαμε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ελλείψεων σε καύσιμα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η ύπαρξη σύγχρονων και ευέλικτων

βιομηχανικών εγκαταστάσεων έδωσε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη χώρα μας σε επάρκεια, αλλά και σε προ-φόρων τιμές, αναδεικνύοντας με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την αξία της διατήρησης και επέκτασης των βιομηχανικών υποδομών στη χώρα μας και ευρύτερα στην Ευρώπη. Οι καταναλωτές παγκοσμίως, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος ενέργειας, επιπλέον του σημαντικού κόστους ενεργειακής μετάβασης, το οποίο η Ευρώπη είχε υποτιμήσει. Στον ηλεκτρισμό, οι μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ μείωσαν την εξάρτηση και το κόστος λόγω κρίσεων, αλλά η σταθερότητα του συστήματος απαιτεί ακόμη σημαντική συμμετοχή του φυσικού αερίου. Η στήριξη καταναλωτών και αγοράς ήταν σημαντική, αλλά όχι αρκετή για να καλύψει το αυξημένο κόστος. Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια τόσο σε στήριξη, σταθερότητα πλαισίου και αναγνώριση του πραγματικού κόστους μετάβασης μέσω στοχευμένων κινήτρων».

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ΤΙΤΑΝ S.A. και γενική γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΒ: «Η ευρωπαϊκή ηγεσία έχει πλέον αναγνωρίσει ξεκάθαρα ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών. Η μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, οι επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα, οι απλοποιήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι νέες πρωτοβουλίες βιομηχανικής πολιτικής, όπως το Industrial Accelerator Act, αποτελούν ουσιαστικά βήματα για τη στήριξη της παραγωγής, των επενδύσεων και της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης. Παράλληλα, οι προσπάθειες μείωσης της γραφειοκρατίας μέσω των Omnibus και η επιτάχυνση των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου δείχνουν μια πιο πραγματιστική προσέγγιση που συνδυάζει την πράσινη μετάβαση με την οικονομική ανάπτυξη. Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία, τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η διαμόρφωση των σωστών πολιτικών, αλλά και η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους, ώστε η Ευρώπη και η Ελλάδα να ενισχύσουν τη θέση τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον».

Βασίλης Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος ομίλου Alpha Bank και μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ: «Μέσω των δύο προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, και με την υποστήριξη των τραπεζών που διέθεσαν δάνεια 8,8 δισ. ευρώ, υλοποιήθηκαν επενδυτικά πλάνα αξίας 27,5 δισ. ευρώ, τοποθετώντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις σε απορροφητικότητα στην Ευρώπη. Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα, και ταυτόχρονα τον πήχη για το επόμενο βήμα. Το βασικό διαρθρωτικό ζήτημα, όμως, παραμένει η παραγωγικότητα: δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην ΕΕ, 39,6 έναντι 35,7 του ευρωπαϊκού μέσου, αλλά η παραγωγή ανά εργαζόμενο φτάνει μόλις στο 55% αυτού. Η απάντηση απαιτεί τρεις παρεμβάσεις: α. κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, β. ισχυρότερα κίνητρα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων, γ. αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, μέσα και από τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, για την επενδυτική υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα έχει σήμερα κάτι που στερήθηκε για πολλά χρόνια: αξιοπιστία. Πρόκειται για κεφάλαιο πολύτιμο και εύθραυστο. Δεν αρκεί να το διαφυλάξουμε. Οφείλουμε να το μετατρέψουμε σε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι αισιοδοξία. Είναι δουλειά μας».

Ευτύχης Βασιλάκης, πρόεδρος Aegean, CEO Autohellas, αντιπρόεδρος Δ.Σ. και επικεφαλής της Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΒ: αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά εργασίας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση των δεικτών απασχόλησης, παραμένουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως της επιδεινούμενης δημογραφικής γήρανσης, αλλά και χαμηλού ποσοστού απασχόλησης σημαντικού μέρους του πληθυσμού, όπως οι νέοι και οι γυναίκες. Ο κ. Βασιλάκης αναφέρθηκε στις βασικές παρεμβάσεις του Συνδέσμου με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως η μείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων από το μη μισθολογικό κόστος (εισφορές), παράλληλα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, η αναμόρφωση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η βελτίωση της λειτουργίας του ΟΜΕΔ, αλλά και της διαφάνειας και βελτίωσης του επιπέδου αντιπροσωπευτικότητας των κοινωνικών συνομιλητών. Τόνισε, επίσης, ως θετική εξέλιξη την τάση επιστροφής ταλέντου στη χώρα τα τελευταία χρόνια, η οποία συνδέεται με τις αυξημένες επιλογές ευκαιριών των στελεχών στη χώρα, αλλά και με τα στοχευμένα κίνητρα που έχουν ήδη θεσπιστεί, τα οποία όμως χρειάζεται να συνδυαστούν με περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των μεσαίων στελεχών. «Διαχρονικό ζητούμενο για τον ΣΕΒ», κατέληξε, «είναι μία αγορά εργασίας που θα μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγικότητα άρα και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγέθυνση και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση και η ενίσχυση της καινοτομίας, θεωρούνται απαραίτητα συστατικά».

Αριστοτέλης Παντελιάδης, πρόεδρος κα διευθύνων Σύμβουλος METRO Α.Ε.Β.Ε. και μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ: «Ο ανταγωνισμός λειτουργεί αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά, παρά το μικρό της μέγεθος και την ιδιαίτερη γεωγραφία της. Οι συνεχείς διοικητικές παρεμβάσεις όμως εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισμού και προσθέτουν διοικητικά κόστη που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τον καταναλωτή. Ο ΣΕΒ προτείνει να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους πέρα από την 30ή Ιουνίου που ορίζει ο νόμος και να αρθούν οι υπόλοιποι έκτακτοι περιορισμοί στην άσκηση εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων παραγωγής και διανομής τροφίμων. Ο ρόλος της Πολιτείας είναι να θεσπίζει ένα σαφές, σταθερό και απλό νομοθετικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα κινείται η Αγορά, και να επιβλέπει την πλήρη εφαρμογή του».

Μάρκος Βερέμης, Partner Big Pi Ventures & ταμίας Δ.Σ. ΣΕΒ: «Από την αρχή της θητείας μας, θέσαμε στόχο να μειώσουμε το χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, υιοθετώντας γρήγορα την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Επιτροπή Τεχνολογίας, έχουμε ήδη εντάξει πάνω από 100 εταιρείες τεχνολογίας και γίναμε το φυσικό τους σπίτι. Με το ALBA, δημιουργήσαμε σεμινάρια για τα στελέχη μας. Πραγματοποιήσαμε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια του ΣΕΒ για την τεχνητή νοημοσύνη και βοηθήσαμε να βελτιωθούν τα κίνητρα για R&D. Την επόμενη διετία, θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την υιοθέτηση τεχνολογίας, με στόχο να μειώσουμε ουσιαστικά τη διαφορά παραγωγικότητας».

Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), κ. Γιώργος Παντελίδης, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας ΟΕΒ-ΣΕΒ, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να μετατρέψουν τους ιστορικούς και επιχειρηματικούς τους δεσμούς σε κοινές στρατηγικές πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και ανάπτυξης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με μείωση της γραφειοκρατίας, ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στήριξη των επιχειρήσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Το κλειστό σκέλος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με την ομιλία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκου Ανδρουλάκη.