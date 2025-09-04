ΔΕΘ: Στα 1,7 δισ. ευρώ “κλείδωσε” το πακέτο παροχών – Κερδισμένοι οικογένειες με παιδιά και ένστολοι

Στα 1,7 δισ. ευρώ ανεβαίνει τελικά ο λογαριασμός των νέων παροχών που θα ανακοινώσει το Σάββατο 6/9 από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σπάζοντας το “φράγμα” του 1,5 δισ. ευρώ που είχε σχεδιαστεί αρχικά.

Μεγαλύτεροι κερδισμένοι από το φετινό “καλάθι” της ΔΕΘ θα είναι οι οικογένειες με παιδιά και οι ένστολοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας ΕΡΤNews το βράδυ της Τετάρτης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, για πρώτη φορά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να διατεθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για παροχές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω».

Το κόστος του πακέτου μέτρων αυξήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση και των νεότερων οριστικών στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία έδειξαν πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ στο επτάμηνο του έτους.

«…Αυτοί που έχουν περισσότερα μέλη στην οικογένειά τους θα κερδίσουν περισσότερα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφερόμενος στο δημογραφικό το οποίο χαρακτήρισε ως το «νούμερο ένα εθνικό θέμα».

«Η κυβέρνηση η δική μας από την πρώτη στιγμή έδωσε έμφαση, θεσπίζοντας το επίδομα γέννησης τότε και στη συνέχεια προστέθηκαν κι άλλα μέτρα. Πέρυσι επίσης στη ΔΕΘ παρουσιάστηκαν καμιά 20αριά διαφορετικά μέτρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, καλύπτοντας διάφορους τομείς. Και φέτος είναι ζήτημα προτεραιότητας και γι’ αυτό στις φοροελαφρύνσεις οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο. Είναι υποχρέωσή μας συνειδησιακή. Είναι υποχρέωσή μας κοινωνική. Είναι υποχρέωσή μας εθνική», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που θα εξαγγελθούν από τον πρωθυπουργό για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά στη ΔΕΘ φέρνουν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια που παρέχονται με τη μορφή εκπτώσεων φόρου για τα προστατευόμενα τέκνα.

Δηλαδή, σημαντικά ωφελημένες θα είναι και οι οικογένειες με 1,2 και 3 προστατευόμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με 1 και 2 τέκνα εξετάζεται η αύξηση των αφορολογήτων ορίων κατά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί ή και για όλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, οι οικογένειες με 1 έως 3 προστατευόμενα τέκνα οι οποίες υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2024 για το έτος 2023 ανήλθαν σε 1.260.681 και οι φόροι εισοδήματος που πλήρωσαν έφθασαν τα 4,57 δισ. ευρώ.

Μια ακόμα κοινωνική ομάδα που αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι οι ένστολοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026, με το ακριβές ποσοστό της αύξησης να είναι ακόμα άγνωστο.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2025, τέθηκε σε εφαρμογή η χορήγηση του νέου επιδόματος «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, το οποίο καλύπτει όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμού ή προϋπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο. Παρόμοια αύξηση προβλέπεται και για την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με τις τελικές αποδοχές τους να αυξάνονται επίσης από 13% έως 20%.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες παρεμβάσεις που θα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περιλαμβάνουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μειώσεις φόρων για ενοίκια, «κούρεμα» τεκμηρίων, βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα για τους αυτοαπασχολούμενους και αυξήσεις μισθών για τους ένστολους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 2,5 εκατ. φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα δουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από το 2026. Οι αλλαγές θα γίνουν άμεσα ορατές μέσω της μικρότερης παρακράτησης στις μηνιαίες αποδοχές και τις συντάξεις.

Σχεδιάζονται νέοι ενδιάμεσοι συντελεστές, με τον εισαγωγικό 9% να παραμένει αμετάβλητος και τον ανώτατο 44% να εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 50.000 – 55.000 ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται και στην αναλογικότερη κατανομή των φορολογικών βαρών στα εισοδήματα από ενοίκια, με ειδική μέριμνα για τους εκμισθωτές με μεσαία εισοδήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται δύο σενάρια, με το επικρατέστερο να προβλέπει την προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή ανάμεσα στο 15% με 35% που εφαρμόζεται σήμερα για το τμήμα εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ. Υπάρχει βέβαια και η πρόταση μείωσης του συντελεστή 15%, που ισχύει σήμερα για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, στην περιοχή του 7%- 8% για το τμήμα του εισοδήματος έως 5.000 ευρώ και διατήρησή του από τα 5.001 έως 12.000 ευρώ, η οποία όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει αποδυναμωθεί.

Όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, θα έχουν κέρδος από τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα και τις βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα, με τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στο 90% του κατώτατου μισθού.

Επίσης, από το 2026 προβλέπεται «κούρεμα» κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης και πλήρης κατάργηση σε βάθος χρόνου με την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.