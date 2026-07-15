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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 10 εκατ. ευρώ και παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2026

Το ποσό ανέρχεται πλέον στα 76 εκατ. ευρώ

“Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 10 εκατ. ευρώ και παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2026
DEBATER NEWSROOM

Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ.

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έχει ως εξής:

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Κατηγορία Ωφελούμενου – Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ):

Φυσικά Πρόσωπα (Κατηγορία Α) σύνολο 48.000.000

Κατηγορία Α αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και

οχήματα L1e-L7e 45.390.000

Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.610.000

Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) σύνολο 28.000.000

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Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και

οχήματα L1e-L7e 27.640.000

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Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000

Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

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«Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με νέους χρηματοδοτικούς πόρους» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου .

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