“Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 10 εκατ. ευρώ και παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2026
Το ποσό ανέρχεται πλέον στα 76 εκατ. ευρώ
Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ.
Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έχει ως εξής:
Κατηγορία Ωφελούμενου – Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ):
Φυσικά Πρόσωπα (Κατηγορία Α) σύνολο 48.000.000
Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και
οχήματα L1e-L7e 45.390.000
Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.610.000
Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) σύνολο 28.000.000
Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και
οχήματα L1e-L7e 27.640.000
Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000
Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.
«Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με νέους χρηματοδοτικούς πόρους» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου .
πηγή στην Google
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