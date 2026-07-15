“Ελευθέριος Βενιζέλος”: 1η θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία άνω των 30 εκατ. επιβατών

Νέα σημαντική διεθνή διάκριση έλαβε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών από την Air Transport Research Society (ATRS), έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς έρευνας και αξιολόγησης του κλάδου των αερομεταφορών.

Συγκεκριμένα, η ATRS απένειμε στον ΔΑΑ το βραβείο «2026 Europe Airport Efficiency Excellence», στην κατηγορία των αεροδρομίων που εξυπηρετούν περισσότερους από 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Η διάκριση βασίζεται στο Global Annual Benchmarking Report, την ετήσια διεθνή αξιολόγηση σχεδόν 200 εμπορικών αεροδρομίων παγκοσμίως.

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Τα βραβεία της ATRS αναγνωρίζουν αεροδρόμια που διακρίνονται για τις συνολικές επιδόσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα δεικτών, όπως η οικονομική αποδοτικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, αλλά και ευρύτερα η συμβολή στην οικονομία και στην κοινωνία.

«Στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα αεροδρόμια συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών και, στο πλαίσιο αυτό, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διακρίθηκε για το καθοριστικό οικονομικό και κοινωνικό του αποτύπωμα και την διαρκώς αυξανόμενη συμβολή του στην διαμόρφωση του αεροπορικού και τουριστικού κλάδου και στη δημιουργία αξίας για την οικονομία και την κοινωνία», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΔΑΑ.

Το βραβείο παρέλαβαν, εκ μέρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η Νάντια Ξηρογιάννη, γενική οικονομική διευθύντρια και ο Γιώργος Ελευθερίου, διευθυντής επενδυτικών σχέσεων.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών αναγνωρίσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από την ATRS, η οποία του έχει απονείμει στο παρελθόν το πρώτο βραβείο αποδοτικότητας στην Ευρώπη, στην κατηγορία του, για τα έτη 2014, 2016, 2017 και 2020.