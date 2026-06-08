Χρηματιστήριο: Στις 2.363,10 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,32%

Σε θετικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά, μετά την αρχική υποχώρηση, με μοχλό το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τις τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.363,10 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,32%.

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Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.324,38 μονάδες (-1,33%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 159,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,05%), της Eurobank (+2,03%), της Alpha Bank (+2,00%) και της Εθνικής (+0,95%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-2,37%), της Aktor (-2,26%) και της Viohalco (-1,92%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 4.709.567 και 4.382.275 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 37,94 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 17,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 78 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+5,52%) και Elinoil (+3,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Medicon (-4,48%) και Δρομέας (-3,23%).